Tre mesi gratis di documentari su Mediaset Infinity per celebrare la Giornata della Terra

In occasione della Giornata della Terra, che cade oggi, mercoledì 22 aprile, Mediaset Infinity propone una selezione speciale di documentari dedicati alla natura, agli animali e agli ecosistemi del pianeta.
E per l'occasione, la piattaforma offre anche un trial gratuito di tre mesi per accedere al canale Focus Selection.
I documentari da vedere per la Giornata della Terra
Tanti i titoli disponibili su Focus Selection perfetti da guardare in occasione della Giornata della Terra 2026. Tra tutti da segnalare
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Il Mondo Tropicale, dedicato alle aree centrali della Terra, quelle più esposte ai raggi solari, e alla loro biodiversità
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Il Mondo Polare, che racconta gli ecosistemi "estremi" oggi considerati anche quelli dall'equilibrio più fragile
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Oceani, alla scoperta di creature bizzarre e delle forme di vita più insolite dei mari
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Meraviglie del Pacifico, un viaggio tra isole e habitat unici
Una selezione pensata per offrire uno sguardo più ampio possibile e visivamente coinvolgente sul nostro pianeta.
Che cos'è Focus Selection e come attivarlo gratis
È il canale dell'emittente televisiva, in streaming su Mediaset Infinity, dedicato a chi ama esplorare il mondo attraverso documentari di alta qualità. Il catalogo, sempre aggiornato, spazia tra natura, animali, geografia, personaggi storici, spazio e tecnologia.
Focus Selection si può attivare gratuitamente per 3 mesi fino al 26 aprile. L'offerta consente di accedere all'intero catalogo senza costi per il periodo promozionale.
Il trial rappresenta un'occasione concreta per esplorare contenuti di qualità dedicati alla natura e all'ambiente, senza vincoli immediati. Un modo semplice per approfondire temi legati al pianeta e scoprire documentari difficilmente accessibili altrove.
Terminato il periodo di prova gratuito, Focus Selction avrà un costo di 4,99€/mese ma sarà possibile disdire la sottoscrizione in qualunque momento.