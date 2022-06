Travis Barker dei Blink 182 ricoverato in ospedale, la figlia: "pregate per lui"

Travis Barker dei Blink 182 è stato ricoverato in ospedale: al momento non si sa nulla sulle sue condizioni di salute.

Travis Barker è stato ricoverato in ospedale: il batterista dei Blink 182 dopo essersi ricoverato in una clinica è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Al suo fianco c'è Kourtney Kardashian, con la quale si è sposato ufficialmente il 15 maggio a Santa Barbara. Il rito religioso è stato celebrato a Portofino, in Italia, lo scorso 22 maggio, nella villa di Dolce e Gabbana.

La notizia del ricovero di Travis Barker è stata diffusa dal sito TMZ, che riporta che il batterista è stato trasportato in ambulanza al al Cedars-Sinai Medical Center, a Beverly Hills. Il malore che lo ha colpito non è stato specificato, l'allarme per i fan del produttore discografico è scattato quando sul profilo Twitter di Travis è stato pubblicato un post con la scritta "Dio Salvami". 'God save me' è anche il titolo di un brano di Machine Gun Kelly, con il quale Barker collabora da tempo. Alabama Barker, figlia dell'artista e della seconda moglie, l'ex playmate Shanna Moakler, sulle sue storie di Instagram ha chiesto di "inviare preghiere", senza specificare altro.

Travis Barker è stato scortato in tribunale da Kourtney Kardashian, la protagonista di Al passo con i Kardashian, sorella di Kim e Khloé. La star televisiva indossava una felpa nera con un cappuccio con la quale ha cercato di mimetizzarsi e evitare i flash dei fotografi.