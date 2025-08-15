Trauma: trama e cast della miniserie francese in onda da stasera su Rai 4

Rai 4 propone Trauma, un thriller psicologico dove un poliziotto con amnesia si risveglia con un dubbio agghiacciante: e se l'assassino che cercava fosse lui?

A partire da stasera 15 agosto, Rai 4 propone in tre serate consecutive la miniserie francese Trauma Preparati a un weekend all'insegna del mistero e della suspense, con un thriller che terrà lo spettatore col fiato sospeso dalla prima all'ultima scena. La serie andrà in onda alle 21:20 per tutto il fine settimana: venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 agosto. Ecco la trama delle puntate di questa sera.

Trama primo episodio

Adam e la sua squadra sono sulle tracce di un pericoloso serial killer responsabile di una scia di omicidi efferati. Durante un acceso confronto con la collega Julie, un proiettile colpisce Adam alla testa. Mentre lui lotta tra la vita e la morte, il resto del team - affiancato da Rosen dell'Ispettorato Nazionale - prosegue senza sosta la caccia al colpevole.

Dopo cinque giorni di coma, quando i medici lo avevano ormai dato per spacciato, Adam si risveglia miracolosamente. Le sue condizioni sembrano buone, ma c'è un grave problema: la memoria. Ricordi fondamentali della sua vita sono svaniti, compresi quelli legati all'ex moglie Chloe e al figlio Victor.

Guillaume Labbé, Olivia Ross e Narcisse Mame

Tornato a casa, Adam cerca di ricostruire i frammenti della sua esistenza, ma presto un'oscura verità emerge dalle ombre del suo passato. Nel seminterrato della sua abitazione, nascosta agli occhi di tutti, si trova una ragazza incatenata. Una scoperta scioccante che lo costringerà a interrogarsi su chi sia davvero... e su cosa gli sia successo prima di perdere la memoria.

Trama secondo episodio

L'amnesia di Adam gli ha cancellato ogni ricordo degli avvenimenti più recenti, lasciandolo in balia di un vuoto inquietante. Tra le ombre di questa confusione, scopre nella cantina di casa una giovane donna nascosta, la cui identità gli è del tutto sconosciuta. Determinato a capire cosa sia successo, Adam la tempesta di domande, sperando che lei possa svelargli la verità.

L'unica via per ottenere risposte sembra essere tornare in servizio e indagare personalmente, ma il commissario Genton lo avverte che, nelle sue condizioni, è impensabile. In cerca di un'altra strada, Adam decide allora di rivolgersi al dottor Billon, lo psicologo che lo seguiva prima che la memoria svanisse.

Guillaume Labbé e Olivia Ross

Cast principale di Trauma