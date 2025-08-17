Trauma su Rai 4: trama e cast dell’ultima puntata della miniserie francese in onda stasera 17 agosto

Stasera 17 agosto giunge all'epilogo Trauma, miniserie francese che Rai 4 ha proposto in tre serate andate in onda consecutivamente da venerdì 15 a oggi domenica 17 agosto. Nei due episodi in onda dalle 21.20: Adam deve affrontare la verità sul suo passato traumatico. Mentre i suoi incubi diventano sempre più vividi, l'indagine lo porta a scoprire il legame tra il suo incidente, le vittime e il killer, fino a un drammatico confronto finale che svelerà ogni segreto.

Dove siamo rimasti

Dopo un inseguimento nei boschi, Adam uccide Marchandeau, il suo aggressore. Tra ricordi confusi e nuovi indizi, affiora un nome: Jessica Lebar. Intanto Rosen, convinto che Adam nasconda qualcosa, consegna a Julie un dossier segreto su di lui. Dopo un momento di passione tra i due, la donna confessa ad Adam di avere quel fascicolo e dopo averlo sorpreso a leggerlo lo lascia furiosa.

Convinto di essere il killer, Adam scrive a Chloé una lettera di confessione, ma un nuovo omicidio lo solleva momentaneamente, prima di precipitare nell'angoscia quando scopre che la lettera è stata già ritirata ma un'altra vittima viene rinvenuta, Adam sospetta di Karim e cerca prove, finché non scopre che anche il dottor Billon, il suo psicologo, nasconde un inquietante segreto.

Guillaume Labbé e Margot Bancilhon

Trama quinto episodio

Adam Belmont intensifica la sua indagine sul passato che ha dimenticato a causa dell'amnesia. La sua ricerca lo porta a una scoperta scioccante: i suoi incubi ricorrenti non sono casuali, ma sono legati a eventi traumatici della sua infanzia. Adam riesce a svelare i segreti che hanno segnato la sua vita e comincia a capire perché è diventato il poliziotto che è.

Tuttavia, nonostante i pezzi del puzzle inizino a combaciare, non riesce ancora a comprendere appieno il suo legame con le vittime del serial killer che stava inseguendo e con la misteriosa ragazza, Lucia, che ha trovato incatenata nel suo seminterrato.

Mentre cerca di fuggire da un secondo tentativo di omicidio, Adam si convince che il suo aggressore credesse che fosse proprio lui il killer. Per risolvere il mistero e provare la sua innocenza, Adam si rivolge al dottor Billon, lo psicologo che lo aveva in cura prima dell'incidente, che gli conferma che lui stesso gli aveva chiesto di modificare il suo profilo dell'assassino.

Trauma: Guillaume Labbé

Trama sesto episodio (Finale)

Adam comprende l'origine del suo trauma e il legame che lo unisce al killer e alle vittime. Viene rivelato che l'assassino non è altri che una persona legata al suo passato. Il piano del killer era un'elaborata vendetta per le sofferenze subite nell'infanzia, e Adam era l'obiettivo principale.

Il finale svela anche la vera identità della ragazza imprigionata nel seminterrato e la natura del suo rapporto con il protagonista. La verità viene a galla in un confronto teso e drammatico. Il puzzle si completa, ma le rivelazioni sono devastanti per Adam, che deve affrontare la dura realtà del suo passato e delle persone che ne hanno fatto parte.

Cast principale di Trauma