Trap: M. Night Shyamalan anticipa la possibilità di un sequel

Già in passato M. Night Shyamalan aveva dimostrato di essere in possesso di una certa propensione a tornare nei mondi da lui creati con i due sequel di Unbreakable - Il predestinato. Potrebbe accadere la stessa cosa con Trap, il suo ultimo thriller?

I risultati al box-office al momento appaiono piuttosto modesti ma in considerazione di un budget particolarmente ridotto, il film potrebbe ancora generare profitto e in quel caso un seguito non sarebbe assolutamente da escludere.

Trap 2.0

"Abbiamo proiettato il film per alcuni spettatori ed erano così entusiasti. Alla fine, durante una proiezione di prova, qualcuno ha chiesto al pubblico chi volesse vedere un sequel. Tutte le mani del cinema si sono alzate e io mi nascondevo" ha spiegato Shyamalan "Così ho finito questo film tre settimane fa, sono tornato in ufficio e il giorno dopo ho percepito una totale perdita perché non sarei più stato con questi personaggi".

Josh Hartnett e Ariel Donoghue in Trap

Scritto e diretto da M. Night Shyamalan, Trap racconta la storia di un padre e una figlia che partecipano ad un concerto pop, durante il quale si rendono conto di essere al centro di un evento oscuro e sinistro. Il film include tra i protagonisti Josh Hartnett, Ariel Donoghue, Saleka Shyamalan, Hayley Mills e Allison Pill. M. Night Shyamalan figura anche tra i produttori del film.

Trap verrà distribuito nelle sale cinematografiche italiane domani, mercoledì 7 agosto. Josh Hartnett torna in un ruolo da protagonista dopo aver partecipato all'ultimo lungometraggio diretto da Christopher Nolan, Oppenheimer, al fianco di Cillian Murphy e Matt Damon.

M. Night Shyamalan torna al cinema a distanza di un solo anno dalla distribuzione del suo precedente film, Bussano alla porta, a conferma di un periodo estremamente prolifico per il regista famoso in tutto il mondo per Il sesto senso e The Village.