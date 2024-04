Transformers: Paramount conferma il crossover con G.I. Joe e rivela il logo del film animato Transformers: One

Paramount ha condiviso nuovi aggiornamenti riguardanti la saga di Transformers durante il CinemaCon in corso a Las Vegas, confermando il crossover con G.I. Joe e condividendo nuovi dettagli riguardanti il film animato Transformers One.

Lo studio ha infatti mostrato all'evento il primo trailer del progetto che debutterà nelle sale americane il 13 settembre, svelandone inoltre il logo.

L'incontro tra le due realtà della Hasbro

Al termine di Transformers: Il Risveglio era stato anticipato, ma ora Paramount ha reso ufficiale che prossimamente nelle sale si assisterà al crossover con G.I. Joe.

Il nuovo lungometraggio sarà prodotto da Steven Spielberg e l'idea è stata ideata da Steven Caple Jr..

Nel team della produzione ci saranno anche Lorenzo di Bonaventura, Mark Vahradian, Michael Bay, Tom DeSanto e Don Murphy.

Il nuovo film animato

Nell'attesa di nuovi dettagli, i fan della saga potranno vedere a settembre il film animato Transformers: One.

A dare voce ai protagonisti ci sono Chris Hemsworth, Scarlett Johansson e Brian Tyree Henry.

L'attrice, intervenendo in un collegamento video con il CinemaCon, ha sottolineato: "Sono incredibilmente orgogliosa del lavoro che abbiamo fatto tutti. Il film non ha paragoni con tutto quello che avete visto fino a questo momento".

Hemsworth avrà il ruolo di Optimus Prime da giovane, personaggio di cui si riveleranno nuovi dettagli.

Nel cast di doppiatori ci sono anche Keegan-Michael Key, Steve Buscemi, Laurence Fishburne e Jon Hamm.

Sul grande schermo si scoprirà come Orion Pax e D-16 sono diventati grandi nemici, trasformandosi in Optimus Prime e Megatron.

Josh Cooley ha diretto il film scritto da Andrew Barrer e Gabriel Ferrari.