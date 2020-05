Tranquille donne di campagna: il film sexy con Serena Grandi stasera su Cielo

Stasera su Cielo, alle 21:25, va in onda Tranquille donne di campagna, film drammatico/ erotico diretto da Claudio De Molinis nel 1980 ed effettivo debutto cinematografico di Serena Grandi.

Pianura Padana, periodo fascista: Guido Maldini (Philippe Leroy) vive nella tenuta di campagna che amministra per conto di sua cugina Floriana (Carmen Scarpitta), ex attrice d'operetta che vive nello stessa casa insieme ad Anna, moglie sottomessa di Guido, puntualmente tradita, ad Alberto ed Elisa, figli di Guido, e alla domestica Aida (Serena Grandi).

Dispotico e violento, Guido esercita sulla moglie e sui figli un potere non compensato né dalla fedeltà, né dall'affetto: non solo obbliga Anna ad umilianti prestazioni sessuali, ma la tradisce con le prostitute del bordello più vicino e con Aida, costretta a subire i suoi soprusi. Alberto (Christian Borromeo), un giovane schivo e sensibile che tutti a casa trattano come fosse "malato di nervi", detesta suo padre a tal punto da decidere di tentare un gesto estremo...

Per Serena Grandi si tratta dell'esordio vero e proprio sul grande schermo (era apparsa nel 1978 in Ring con lo pseudonimo di Daria Norman): 5 anni dopo, nel 1985, fu Tinto Brass a consacrarla a icona del cinema erotico italiano con Miranda.