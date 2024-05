The Entertainment System Is Down: Joel Edgerton si unisce a Keanu Reeves e al resto del cast stellare

Joel Edgerton entra a far parte del cast stellare di The Entertainment System Is Down di Ruben Östlund.

Il cast del prossimo film di Ruben Östlund, The Entertainment System Is Down, si arricchisce sempre di più con l'ingresso di Joel Edgerton. La star di Loving e Animal Kingdom, nominata ai Golden Globe, si unisce a Keanu Reeves, Kirsten Dunst, Daniel Brühl, Nicholas Braun e Samantha Morton.

A24 ha raggiunto un accordo a otto cifre per preacquistare i diritti statunitensi dell'ultimo film del due volte vincitore della Palma d'Oro Östlund. Il progetto è uno dei crossover d'autore più richiesti sul mercato di Cannes.

The Entertainment System Is Down

Il film, ambientato su un volo a lungo raggio in cui il sistema di intrattenimento si guasta, vedrà i passeggeri costretti ad affrontare l'orrore della noia. Le riprese del film sono previste per l'inizio del 2025. Dunst e Brühl interpreteranno una coppia di sposi condannati. Gli altri ruoli non sono stati resi noti.

Entertainment System è il seguito di Triangle of Sadness di Östlund, vincitore della Palma d'Oro nel 2022. Östlund e il suo produttore, Erik Hemmendorff, hanno acquistato un Boeing 747 reale per il film. Il regista ha dichiarato alla stampa, nel corso di un evento a Cannes, che la produzione si svolgerà nell'arco di 70 giorni in uno studio. La Co-Production Office di Parigi si occupa delle vendite.

Östlund ha dichiarato questa settimana che si aspetta di tornare a Cannes nel 2026, quando debutterà con The Entertainment System Is Down. Il progetto segnerà il secondo film in lingua inglese e il settimo lungometraggio di Östlund dopo The Guitar Mongoloid (2004), Involuntary (2008), Play (2011), Force Majeure (2014), il suo primo vincitore della Palma d'Oro The Square e Triangle of Sadness (2022).