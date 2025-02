Jodie Whittaker e Aimee Lou Wood sono due madri alla ricerca della verità nel trailer di Toxic Town

Il 27 febbraio arriverà sugli schermi di Netflix la miniserie Toxic Town, con star Jodie Whittaker e Aime Lou Wood, di cui è stato condiviso il trailer online.

Nel video si vede quello che accade quando alcune donne scoprono che i problemi fisici dei loro figli, avuti fin dalla nascita, potrebbero essere legati alla presenza di alcune tossine nell'area in cui vivono.

I protagonisti di Toxic Town

Il cast di Toxic Town comprende Jodie Whittaker, Aime Lou Wood, Robert Carlyle, Rory Kinnear, Lauren Lyle e Claudia Jessie. Tra gli interpreti ci sono inoltre Ben Batt, Stephen McMillan, Lauren Lyle, Michael Socha, Karla Crome, Matthew Durkan, Kobi Sadler e Toby Eden.

Il progetto è composto da quattro puntate e avrà al centro tre madri che sono costrette a indagare su quanto accaduto nella propria città.

La miniserie in arrivo su Netflix si basa su una storia vera, avvenuta negli anni '80 e '90 a Corby, e seguirà la lotta per ottenere le prove di quanto accaduto e ottenere giustizia mentre le donne cercano inoltre di fare i conti con i problemi dei loro figli, causati da un sistema che ha tradito la loro fiducia come cittadine.

Ecco il trailer di Toxic Town:

Gli autori di Toxic Town

Gli spettatori televisivi, senza alcun dubbio, riconosceranno alcune delle protagoniste grazie ai loro precedenti progetti. Whittaker è stata la protagonista di Doctor Who prima del breve ritorno di David Tennant e del debutto di Ncuti Gatwa, Wood ha recitato in Sex Education con la parte di Aimee Gibbs, mentre Jessie fa parte degli interpreti dello show Bridgerton.

Jack Thorne (Best Interests, Joy) ha firmato la miniserie in arrivo in streaming, mentre nel team dei produttori ci sono anche Annabel Jones e Charlie Brooker, che hanno portato al successo Black Mirror.