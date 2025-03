Tracy Morgan rivela la causa dell'emergenza medica avuta durante una partita dei New York Knicks

Tracy Morgan ha avuto un'emergenza medica mentre si trovava al Madison Square Garden per assistere alla partita di basket tra New York Knicks e Miami Heat.

L'attore ha condiviso su Instagram una foto che lo ritrae in ospedale per rassicurare i fan e spiegare cosa è successo.

La spiegazione della star del Saturday Night Live

Nella serata di lunedì Tracy Morgan era stato portato via in sedia a rotelle dopo che aveva vomitato a bordo campo, incidente che aveva portato a un ritardo nello svolgimento della partita.

Il comico ha quindi scritto: "Ora sto bene e i dottori dicono fosse un'intossicazione alimentare. Grazie alla mia famiglia di MSG per essersi presa cura di me così bene e devo ringraziare anche lo staff che ha dovuto pulire. Vi apprezzo davvero!".

Morgan ha mantenuto il suo senso dell'umorismo aggiungendo: "Ancora più importante, i Knicks ora sono 1-0 quando vomito sul campo, quindi forse dovrò rifarlo ai playoff".

Ecco il post dell'attore:

Il prossimo progetto televisivo di Morgan

L'attore sta attualmente lavorando a un nuovo pilot, di genere comedy, targato NBC che non ha ancora un titolo ufficiale. Nel cast ci sono anche Tina Fey, Robert Carlock e Sam Means. Le riprese sono attualmente in corso a New York e il primo tavolo di lettura si è svolto venerdì.

L'emergenza medica non dovrebbe causare nessun problema alla produzione, considerando che le riprese inizieranno tra qualche settimana.

Nel potenziale show prodotto per il network si racconta la storia di un ex giocatore di football che cerca di migliorare la sua immagine. Nel cast del pilot ci sono inoltre gli attori Daniel Radcliffe, Erika Alexander e Bobby Moynihan.