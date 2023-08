Tra le onde delle Hawaii stasera su Rai1: cast, trama e dove vedere in streaming la commedia romantica

Stasera su Rai1 alle 21:25 nuovo appuntamento per il ciclo "Destinazione amore" con il film Tra le onde delle Hawaii, in prima visione assoluta. Diretta da Lee Friedlander, la commedia sentimentale è basata sul romanzo Groundswell, esordio della scrittrice americana Katie Lee Biegel.

La trama

Emma, chef professionista (nel libro è un'assistente di produzione e aspirante sceneggiatrice), delusa da Garrett, suo capo cuoco e compagno, decide di lasciare il suo ristorante per andare a trovare l'amata zia June alle Hawaii (nel libro l'ambientazione della storia è il Messico). Qui incontra Ben, un ombroso istruttore di surf che dopo la perdita della moglie attraversa un momento difficile, e suo fratello Frankie, proprietario di un ristorante e chef professionista specializzato in cucina portoricana. Emma riceve lezioni di surf da Ben e partecipa a una gara di cucina sull'isola con suo fratello. Ma a sorpresa il suo ex fidanzato si presenta come consulente per il concorso di cucina. Immersa in una natura lussureggiante, tra cibo, surf e romanticismo, Emma dovrà rimettersi in gioco per trovare la sua ragione di vita professionale e, soprattutto, sentimentale.

Il cast

Lacey Chabert è la protagonista Emma, Ektor Rivera è Ben, l'istruttore di surf che fa girare la testa a Emma, Darren Darnborough è il perfido Garrett, Omar Bustamante è Frankie, il fratello di Ben, Tracy Yamamoto è l'amata zia June.

Dove vederlo in streaming

Tra le onde delle Hawaii sarà disponibile per la visione in streaming su RaiPlay, gratuitamente previa iscrizione. Il film, disponibile anche in lingua originale, sarà visibile in diretta oppure on demand, per i 7 giorni successivi o nella sezione dedicata del "Catalogo".