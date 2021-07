Toy Boy: Luca Guadagnino ha diretto il video di Ornella Vanoni, Colapesce e Dimartino

È appena uscito Toy boy, il brano di Colapesce e Dimartino con due icone del mondo dello spettacolo italiano: Ornella Vanoni e il regista candidato all'Oscar Luca Guadagnino che ha affiancato gli artisti firmando la regia del video musicale della canzone.

Venezia 2015:Luca Guadagnino in un primo piano sul red carpet di A Bigger Splash

Ad accompagnare l'uscita del brano, infatti, il video con la straordinaria regia di Guadagnino è disponibile su YouTube dal 2 luglio dalle ore 14.00. Le scene del videoclip immortalano un viaggio d'amore tra le isole Eolie in cui i due cantautori duettano con Ornella in un corteggiamento. La canzone è anche ispirata alle atmosfere di "La voglia la pazzia l'incoscienza l'allegria", un album del 1976 della Vanoni realizzato in collaborazione con il cantautore brasiliano Vinícius de Moraes e il chitarrista Toquinho.

Guadagnino, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano, è conosciuto principalmente per aver diretto nel 2017 l'acclamato film Chiamami col tuo nome, candidato a tre Golden Globe, quattro Premi BAFTA e quattro Premi Oscar, uno dei quali è stato vinto da James Ivory per la miglior sceneggiatura non originale.

Venezia 2018: Luca Guadagnino sul red carpet di Suspiria

Nel 2021 Luca Guadagnino ha dato inizio alle riprese di Bones and all, film tratto dal romanzo di Camille DeAngelis. Nella pellicola reciteranno Timothée Chalamet e Taylor Russell in una storia d'amore atipica tra due emarginati.