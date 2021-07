Tour de France 2021, arrestata la donna che ha provocato la maxi caduta dei ciclisti

È stata arrestata la spettatrice che ha provocato la maxi caduta nella prima tappa del Tour de France 2021: la donna aveva colpito con un cartello uno dei ciclisti provocando il rovinoso incidente.

Il Tour de France, la corsa a tappe di ciclismo che oggi anno di questo periodo si svolge sulle strade francesi, è iniziato sabato scorso con una prima frazione che vedeva i corridori partire a Brest e arrivare a Landerneau. L'incidente, che ha portato all'arresto della spettatrice, è successo a 48 chilometri dall'arrivo. La sua dinamica è stata unica, la donna aveva in mano un cartello su cui era scritto, parte in francese e parte in tedesco, "forza nonno e nonna". La spettatrice era spalle alla corsa e il cartello ha colpito il tedesco Tony Martin, il ciclista ha perso l'equilibrio e nella caduta ha coinvolto altre decine di corridori, tra cui anche l'italiano Vincenzo Nibali.

Subito dopo la fine della tappa Pierre-Yves Thouault, vicedirettore del Tour de France 2021, aveva preannunciato che l'organizzazione della manifestazione avrebbe fatto causa alla donna "affinché la piccola minoranza di persone che si comportano in questo modo non rovini lo spettacolo a tutti gli altri".

Oggi la polizia ha reso noto che la spettatrice, della quale si sa solo che è di nazionalità francese, è stata arrestata ed è sotto la custodia delle forze dell'ordine di Landerneau, il comune francese della Bretagna dove si è conclusa la prima, sfortunata, tappa del Tour de France.