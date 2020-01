Toto: lo sceneggiatore di Aladdin al lavoro sul film animato

Toto, il libro scritto da Michael Morpurgo, diventerà un film animato musicale prodotto da Warner Animation Group, che ha affidato a John August, già autore di Aladdin, il compito di scrivere la sceneggiatura del progetto.

Tra le pagine di Toto: The Dog-Gone Amazing Story of the Wizard of Oz, con le illustrazioni di Emma Chichester, si racconta la storia di Dorothy e delle sue avventure nel Regno di Oz attraverso la prospettiva del simpatico cagnolino.

John August ha co-scritto Aladdin, il film live-action diretto da Guy Ritchie che ha incassato oltre 1 miliardo di dollari in tutto il mondo e in precedenza progetti come Big Fish e La fabbrica di cioccolato.

Toto diventerà un film animato prodotto da Warner Bros. e, per ora, non è stato annunciato il nome del regista che si occuperà del film o del team di animatori.