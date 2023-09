Totally Killer: Kiernan Shipka viaggia nel tempo nel trailer del nuovo film Blumhouse

Kiernan Shipka è la protagonista della nuova commedia horror intitolata Totally Killer e nel trailer del film in arrivo il 6 ottobre su Prime Video si vede la protagonista viaggiare indietro nel tempo per provare a impedire alcuni omicidi.

Nel filmato si vede infatti la giovane ritrovarsi negli anni '80, quando la madre era ancora una teenager, e provare a impedire alcuni crimini.

I dettagli del film

Amazon e Prime Video hanno collaborato per produrre la commedia horror Totally Killer, con al centro la protagonista interpretata da Kiernan Shipka.

La trama ruota intorno a una giovane che cerca di sconfiggere l'assassino chiamato Sweet Sixteen Killer, tornato in azione dopo 30 anni. Mentre cerca di fuggire, la giovane viaggia nel tempo e si ritrova nel 1987, anno in cui sono avvenuti i tre omicidi originali e dove incontra sua madre in versione teenager (Olivia Holt), cercando di salvare la vita delle sue amiche.

Nel cast ci sono anche Julie Bowen (Modern Family), Charlie Gillespie (Julie and the Phantoms), Locklyn Munro (Riverdale), Liana Liberato (Light as a Feather), Troy Leigh-Anne Johnson (Big Sky), Kelcey Mawema (Superman & Lois), e Randall Park.

La regia è firmata da Nahnatchka Khan e la sceneggiatura è di David Matalon, Sasha Perl-Raver e Jen D'Angelo. Nel team della produzione c'è anche Jason Blum.