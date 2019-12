Tosca: la soprano sbaglia battuta e la sua espressione in TV è memorabile

La soprano Anna Netrebko, sbaglia battuta durante la Tosca, andata in scena alla Scala di Milano, e l'errore - ma soprattutto l'espressione della cantante diventano virali sui social, anche se il pubblico ne ha lodato la grande professionalità.

Sabato sera l'Italia della lirica ha vissuto il momento più atteso dell'anno, la prima de La Scala che da sempre unisce arte e mondanità. Quest'anno ad aprire la stagione con la diretta televisiva c'era la Tosca di Giacomo Puccini, sul podio il direttore d'orchestra Riccardo Chailly, Anna Netrebko è Tosca mentre Luca Salsi è Scarpia. Verso la fine del secondo atto Tosca sta per concedersi al capo delle guardie papali Scarpia pur di salvare il suo amante, ma la Soprano qui commette un errore, chiedendo garanzie e ripete per due volte "Chi m'assicura?" spiazzando il Tenore. I due si accorgono subito dell'errore ma la loro professionalità li aiuta ad uscire dall'impasse, l'espressione della Netrebko colta dai social diventa subito virale.

Il pubblico in sala probabilmente non si è accorto dell'errore e neanche il temutissimo Loggione. Aiutato dai sottotitoli il pubblico da casa ha visto tutto ed in particolare i social hanno subito segnalato l'errore ma questa volta il popolo di Twitter è stato magnanimo, perdonando la Netrebko. Molti hanno sottolineato la bravura dei due protagonisti ad uscirne con grande classe.

E l’eleganza dell’uscire dall’impaccio con due sguardi..! — Annalisa Ricardi (@annalisaricardi) December 7, 2019

Qualcuno ha voluto anche lodare la professionalità dell'orchesta che non si è fatta prendere dal panico ed ha accompagnato i due protagonisti senza perdere di vista lo spartito.

Rapide occhiate d’intesa per riprendere la partitura, sottotitoli che saltano, orchestra solida, Salsa che recupera tutto. Anna pagherà una cena! — camillo savone (@camillosavone) December 8, 2019

La Tosca è stato un grande evento televisivo premiato anche dall'auditel diventando, con circa tre milioni di spettatori, la prima della Scala più vista battendo il record di Madama Butterfly.