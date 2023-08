Tosca, stasera su Rai3 l'opera di Giacomo Puccini dall'Arena di Verona: la trama e il cast

Stasera su rai3 alle 21:20 appuntamento con la Tosca di Giacomo Puccini, andata in scena all'Arena di Verona: ecco la trama in breve e il cast.

Stasera, giovedì 17 agosto, su Rai3 in prima serata va in onda Tosca, l'opera di Giacomo Puccini andanta in scena a luglio all'Arena di Verona, che quest'anno festeggia la centesima edizione del suo festival estivo. Gli spettacoli sono introdotti da Luca Zingaretti.

L'allestimento della versione proposta stasera in prima tv è curato da Hugo De Ana, regista, scenografo, costumista e light designer argentino nato nel 2006. Ai sontuosi costumi d'epoca, si affiancano classici arredi e imponenti scenografie che aderiscono allo spirito dell'opera: la scena unica si adatta con agevoli cambi a vista ai tre ambienti del libretto, diversi set di un thriller ambientato nella Roma papalina del 1800, contesa dai rivoluzionari bonapartisti, controllata dal regime di polizia dello spietato Barone Scarpia e guardata con distacco dalla colossale statua dell'arcangelo Michele.

La trama in breve

Angelotti, bonapartista ed console dell'ex Repubblica Romana, è fuggito da Castel Sant'Angelo e si rifugia nella chiesa di Sant'Andrea della Valle, dove sua sorella la Marchesa Attavanti ha nascosto degli abiti femminili che gli consentiranno di proseguire la fuga. La donna è stata ritratta senza saperlo dal pittore Mario Cavaradossi. Questi si accorge di Angelotti ma decide di aiutarlo perchè ne condivide le idee politiche. Improvvisamente arriva però Floria Tosca, amante di Cavaradossi, che, riconoscendo nel dipinto della Maddalena le fattezze della marchesa, va su tutte le furie. Una volta congedata, Angelotti e Mario possono riprendere le fila del loro piano. Ma giunge Scarpia, capo della polizia, che sospetta di Mario. Decide di coinvolgere Tosca e la sua nota gelosia per scoprire dove il pittore stia nascondendo il bonapartista. La donna giura di trovarli, Scarpia la fa seguire.

Mario, arrestato, viene incarcerato a Palazzo Farnese e torturato perchè rifiuta di svelare il nascondiglio di Angelotti. Tosca, non sopportando le urla dell'amante, rivela quanto ha scoperto, Mario la scaccia sdegnato ma viene condannato a morte. L'amante decide di salvarlo concendendosi a Scarpia. Il capo della polizia, d'accordo con il suo scagnozzo, fa credere a Tosca che la fucilazione del Cavaradossi sarà solo simulata. Mentre sta scrivendo il salvacondotto che li porterà fuori dallo Stato Pontificio, Tosca lo pugnala e lo uccide.

All'alba Mario si prepara ad essere ucciso sui bastioni di Castel Sant'Angelo. Tosca giunge con una notizia: i fucili verranno caricati a salve. Ma quando le armi sparano il Cavaradossi muore. Tosca, ingannata e inseguita dalla polizia, si getta dalle mura del castello.

Il cast

Protagonisti, nei panni di Floria Tosca e Mario Cavaradossi Aleksandra Kurzak e Roberto Alagna, compagni d'arte e di vita. Accanto a loro il baritono Luca Salsi, che ha fatto del Barone Scarpia uno dei suoi personaggi d'elezione. Orchestra e Coro della Fondazione Arena sono diretti da Francesco Ivan Ciampa.