Toronto 2024: Senza sangue diretto da Angelina Jolie e The Cut con Orlando Bloom tra le anteprime mondiali

L'edizione 2024 del Toronto International Film Festival ha annunciato le anteprime mondiali che saranno in programma all'evento in programma in Canada dal 5 al 15 settembre.

Tra i titoli che saranno presentati nelle sezioni Gala e Special Presentations ci sono Senza Sangue, il film diretto da Angelina Jolie tratto dal libro di Alessandro Baricco, Hard Truths di Mike Leigh che ritorna dietro la macchina da presa dopo sei anni, The Cut di Sean Ellis con star Orlando Bloom e Caitriona Balfe, e Relay diretto da David Mackenzie.

Il cinema italiano al festival

A Toronto 2024 ci sarà un po' di Italia anche grazie al documentario Andrea Bocelli: Because I Believe diretto da Cosima Spender, Il Ritorno firmato dal regista Uberto Pasolini, oltre a Senza sangue nel cui cast ci sono Salma Hayek e Demian Bichir.

Nel programma di questa edizione ci sono poi The Last Showgirl di Gia Coppola con star Pamela Anderson, Dave Bautista, Jamie Lee Curtis, Kiernan Shipka e Billie Lourd, in cui si racconta la storia di una danzatrice che deve pianificare il suo futuro dopo che il suo show viene chiuso dopo 30 anni.

Jennifer Lopez è invece la protagonista di Unstoppable, opera prima alla regia del direttore della fotografia William Goldenberg.

Hugh Grant è invece star del thriller horror Heretic, firmato da Scott Beck e Bryan Woods (A Quiet Place), mentre Lily James, Sam Worthington e Willa Fitzgerald sono stati diretti da Mackenzie in Relay.

Le anteprime mondiali continuano poi con The Assessment, un film sci-fi con star Alicia Vikander ed Elizabeth Olsen, il documentario Road Diary: Bruce Springsteen and The E Street Band, The Penguin Lessons del regista Peter Cattaneo, e Riff Raff del regista Dito Montiel.

La selezione di Toronto 2024

Ecco tutti i titoli annunciati:

Galas 2024

Andrea Bocelli: Because I Believe - Cosima Spender - Anteprima Mondiale

Better Man . Michael Gracey - Premiere canadese

Don't Let's Go to the Dogs Tonight - Embeth Davidtz - Premiere canadese

Eden - Ron Howard - Anteprima mondiale

Elton John: Never Too Late - R.J. Cutler, David Furnish - Anteprima mondiale

Harbin - Woo Min-ho - Anteprima mondiale

Meet the Barbarians - Julie Delpy - Premiere internazionale

Nutcrackers - David Gordon Green - Anteprima mondiale

Oh, Canada - Paul Schrader - Premiere nordamericana

Road Diary: Bruce Springsteen and The E Street Band - Thom Zimny - Anteprima mondiale

Superboys of Mâlegaon - Reema Kagti - Anteprima mondiale

The Deb - Rebel Wilson - Anteprima mondiale

The Friend - Scott McGehee, David Siegel - Premiere internazionale

The Penguin Lessons - Peter Cattaneo - Anteprima mondiale

The Return - Uberto Pasolini - Anteprima mondiale

The Shrouds - David Cronenberg - Premiere nordamericana

The Wild Robot - Chris Sanders - Anteprima mondiale

Unstoppable - William Goldenberg - Anteprima mondiale

Will & Harper - Josh Greenbaum - Premiere internazionale

Una foto di The Shrouds

Special Presentations 2024