Toronto 2020: eventi e film in streaming e un programma ridotto, ecco i primi dettagli

Gli organizzatori di Toronto 2020 hanno condiviso i primi dettagli dell'edizione del festival che si svolgerà dal 10 al 19 settembre nella città canadese.

L'evento avrà una formula inedita che propone anche delle proiezioni ed eventi in streaming, un minor numero di titoli proposti e linee guida da seguire.

L'edizione 2020 del Toronto International Film Festival proporrà 50 nuovi lungometraggi e cinque programmi legati ai cortometraggi, numero decisamente ridotto rispetto ai 300 titoli proposti nel 2019.

Tra i lungometraggi che verranno presentati ci saranno Ammonite di Francis Lee, Another Round di Thomas Vinterberg, Concrete Cowboy diretto da Ricky Staub, Fauna di Nicolás Pereda, Good Joe Bell realizzato da Reinaldo Marcus Green, Spring Blossom della regista Suzanne Lindon, l'esordio alla regia di Halle Berry con Bruised e True Mothers di Naomi Kawase.

Cameron Bailey, direttore artistico del Toronto International Festival, ha dichiarato: "La pandemia ha colpito duramente l'evento, ma abbiamo risposto tornando alla fonte di ispirazione originale: proporre il meglio del cinema al pubblico più ampio possibile. I nostri team hanno dovuto ripensare ogni dettaglio e aprire la mente a nuove idee. In innumerevoli videochiamate nel corso degli ultimi tre mesi abbiamo ricostruito l'edizione 2020 del Festival attingendo a cinque decenni di impegno, sostegno per i filmmaker e coinvolgimento degli spettatori".

A Toronto le proiezioni si svolgeranno mantenendo le regole previste dalle autorità, anche per quanto riguarda il distanziamento sociale, ci saranno proiezioni in stile drive-in e altre esperienze all'aperto.

Online sarà disponibile una piattaforma digitale per vedere alcuni contenuti, incontri ed eventi in streaming.

Il Festival potrà inoltre contare sul sostegno di alcuni "Ambasciatori", 50 attori e filmmaker, tra cui Ava DuVernay, Taika Waititi, Anurag Kashyap, Nicole Kidman, Martin Scorsese, Nadine Labaki, Alfonso Cuarón, Tantoo Cardinal, Riz Ahmed, Isabelle Huppert, Claire Denis, Atom Egoyan, Priyanka Chopra, Viggo Mortensen, Zhang Ziyi, David Oyelowo, Lulu Wang, Rosamund Pike, Sarah Gadon, e Denis Villeneuve.

I TIFF Tribute Awards si svolgeranno online, come gli incontri per gli esperti del settore.

Nelle prossime settimane verranno condivisi ulteriori dettagli riguardanti l'edizione 2020 del festival.