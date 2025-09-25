Torino-Pisa: stasera in chiaro e in streaming? Dove vedere il match di Coppa Italia e le probabili formazioni

Granata e nerazzurri in campo per l'ultimo sedicesimo di Coppa Italia: ecco le scelte dei tecnici, i precedenti e la programmazione tv e streaming della gara.

Ultimo atto dei sedicesimi di finale di Coppa Italia: questa sera, giovedì 25 settembre, alle 21:00 su Italia 1 andrà in scena Torino-Pisa, match che completerà il quadro degli ottavi di finale. La vincente della sfida affronterà la Roma all'Olimpico, in programma il 3 o il 17 dicembre prossimi. Ecco dove vedere l'incontro in chiaro e streaming.

I precedenti tra Torino e Pisa

L'unico incrocio tra le due squadre in Coppa Italia risale al novembre 2016 e si giocò sempre a Torino. Allora i granata si imposero per 4-0 dopo i tempi supplementari, grazie alle reti di Ljajic, Maxi Lopez, Boyè e Belotti, arrivate tutte dopo lo 0-0 nei 90 minuti regolamentari.

Dove vedere la partita di Coppa Italia

Il match sarà trasmesso in chiaro su Italia 1, con diretta dalle ore 21:00. In streaming, Torino-Pisa sarà visibile su Mediaset Infinity e sul sito sportmediaset.it. La telecronaca è affidata a Riccardo Trevisani, con il commento tecnico di Simone Tiribocchi. A seguire, ampio post-partita con lo studio condotto da Monica Bertini, affiancata da Massimo Mauro, Andrea Ranocchia, Mino Taveri e Graziano Cesari.

Gilardino, allenatore del Pisa

Probabili formazioni delle squadre

TORINO (4-3-3): Paleari; Pedersen, Coco, Maripan, Biraghi; Casadei, Asllani, Gineitis; Ngonge, Adams, Vlasic. Allenatore: Baroni

PISA (3-4-2-1): Scuffet; Mbambi, Canestrelli, Lusuardi; Esteves, Piccinini, Hojholt, Angori; Lorran, Tramoni; Meister.Allenatore: Gilardino

Accoppiamenti già definiti per gli ottavi di finale: