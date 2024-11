Torino Film Festival, Alec Baldwin riceverà il premio alla carriera

La star americana presenterà in sala Caccia a ottobre rosso in cui recitò al fianco di Sean Connery.

Alec Baldwin è una delle celebrità più attese del Torino Film Festival che ha preso il via ieri sera. L'attore arriverà nel capoluogo piemontese lunedì, e riceverà la prestigiosa Stella della Mole, premio alla carriera assegnato dal festival, e sarà protagonista di una conferenza stampa.

In seguito, verrà proiettato il thriller del 1990 Caccia a ottobre rosso, nel quale Baldwin recitò spalla a spalla con Sean Connery. Tra le altre star che parteciperanno alla kermesse torinese anche Angelina Jolie per presentare il suo ultimo film, Without Blood, Matthew Broderick e Sharon Stone.

Un periodo difficile

Negli ultimi tre anni, Alec Baldwin ha dovuto affrontare le conseguenze del tragico incidente sul set di Rust, a causa del quale morì la direttrice della fotografia Halyna Hutchins e rimase ferito il regista Joel Souza. Il colpo di pistola partì dall'arma impugnata in quel momento proprio da Baldwin, che venne accusato di omicidio colposo involontario.

Alec Baldwin in una scena di Blue Jasmine di Woody Allen

Rust è stato presentato al Camerimage Festival di Toruń, in Polonia, pochi giorni fa, alla presenza di Joel Souza e della nuova direttrice della fotografia Bianca Cline. Prima della proiezione, alla quale non ha partecipato Alec Baldwin, è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Halyna Hutchins.

Il post del festival

Attraverso i propri canali social, il Torino Film Festival ha annunciato la presenza di Alec Baldwin:"Attore, produttore e produttore esecutivo americano. Vincitore di numerosi premi tra Emmy Awards, Golden Globes e SAG Awards grazie a 30 Rock. Stiamo parlando di Alec Baldwin" si legge nel post.

"Sarà alla 42esima edizione del Torino Film Festival" prosegue la nota del festival "per riportare in sala il grande classico 'The Hunt for Red October', dove interpreta un agente della CIA, al fianco di Sean Connery. Un incontro imperdibile con uno dei volti più celebri del cinema mondiale!".