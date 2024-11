Torino Film Festival: boom al botteghino per il primo weekend della 42esima edizione

Boom di vendite al botteghino per la prossima edizione del festival del cinema nel capoluogo piemontese, che parte già benissimo

Il 42esimo Torino Film Festival ha registrato il suo primo grande traguardo, con un 58,9% in più di biglietti acquistati nel primo week-end, rispetto a quello dell'anno passato.

Un dato ancora più eclatante se si considera che i titoli in programma di questa edizione sono 120, un numero ben inferiore ai 181 film presentati in Selezione Ufficiale del 2023 (senza considerare i fuori programma) e che testimonia l'attesa e l'interesse per i film scelti dal Direttore Giulio Base e il comitato di selezione del 42TFF.

Il Torino Film Festival è realizzato dal Museo Nazionale del Cinema di Torino e si svolge con il contributo del Ministero della Cultura Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, Regione Piemonte, Città di Torino, Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT.

Torino Film Festival, il programma e gli ospiti

Come già annunciato, l'edizione 2024 verrà inaugurata da Eden, il nuovo film di Ron Howard che conta nel suo cast star di primo piano come Jude Law, Vanessa Kirby, Sydney Sweeney e Ana De Armas. A chiudere la kermesse ci penserà invece Waltzing with Brando, biopic su alcuni anni della vita di Marlon Brando, interpretato da Billy Zane.

Eden: il film di Ron Howard con Sydney Sweeney e Ana De Armas aprirà il Torino Film Festival

Tra i grandi ospiti dell'edizione, oltre ai preannunciati Matthew Broderick e Sharon Stone, anche Rosario Dawson, Vince Vaughn, Alec Baldwin e il nostro Giancarlo Giannini interverranno per introdurre omaggi al cinema del passato e per ricevere il premio alla carriera torinese, la Stella della Mole. Presente anche il regista Ron Howard, che introdurrà il già citato Eden.

Punto forte del festival sarà, naturalmente, la ricchissima retrospettiva dedicata a Brando che riporrà le sue opere più celebri, da Fronte del porto a Viva Zapata! Il 42esimo Torino Film Festival si terrà nella città piemontese dal 22 al 30 novembre prossimo.