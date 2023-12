Meg Ryan ricorda il momento in cui divenne famosa: 'Tutti mi parlavano come se mi conoscessero'

Meg Ryan divenne famosa in tutto il mondo ed etichettata come 'fidanzatina d'America' grazie al successo di film come Harry, ti presento Sally di Rob Reiner e Insonnia d'amore di Nora Ephron.

Intervistata da Glamour, Ryan ha dichiarato di aver capito di essere diventata famosa nei primi anni '80, dopo aver girato due episodi della soap opera Così gira il mondo. Recitava nella serie e guadagnava qualche compenso extra mentre studiava. Un giorno prese il treno per dirigersi in Connecticut a far visita a suo nonno.

"Tutti mi parlavano come se mi conoscessero. Ero come 'Oh, mio Dio'. Non potevo credere al numero di donne che davano consigli per il mio personaggio. Avevo sempre preso il treno ma improvvisamente mi trovavo nelle case delle persone ed ero famosa" ha dichiarato l'attrice "È stato strano, come un taglio netto in quel periodo. Sono davvero felice se i fan si connettono ai miei personaggi. Ho avuto un'accoglienza davvero incredibile".

Harry, ti presento Sally: Meg Ryan, Billy Crystal in una scena del film

La fama viene descritta spesso come un potere ma Meg Ryan non sembra essere d'accordo:"Ci si può focalizzare sulla notorietà e sulla fama come un potere e non lo è. Fate attenzione a ciò che desiderate". Dopo il debutto nelle serie tv e una piccola parte in Top Gun di Tony Scott, Meg Ryan divenne famosa in tutto il mondo per la performance nel ruolo della giovane Sally Abright in Harry, ti presento Sally al fianco di Billy Crystal, specializzandosi principalmente in commedie romantiche come Insonnia d'amore con Tom Hanks, insieme al quale recita anche in C'è post@ per te nel 1998.