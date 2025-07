Too Hot To Handle Italia ha finalmente una nuova data ufficiale: ecco quando arriverà su Netflix

A due mesi di distanza dalla falsa partenza di maggio, finalmente Netflix è pronta a far debuttare Too Hot To Handle Italia, la prima edizione del reality che ha un solo imperativo: non cedere alle tentazioni

Preparatevi: Too Hot To Handle Italia sta per sbarcare su Netflix, e questa volta davvero. Dopo settimane d'attesa, la piattaforma streaming ha confermato che il reality show più piccante di tutti arriverà in streaming venerdì 18 luglio.

La prima edizione italiana sarebbe dovuta essere disponibile già a maggio, in una data scelta proprio perchè strategicamente vicina all'estate, ma a bloccare i piani di Netflix sarebbe stato anche lo strano caso della modella Ibiza Altea. Già annunciata come concorrente di Too Hot To Handle, è spuntata a sorpresa anche nel cast dell'Isola dei famosi, pronta a sbarcare in Honduras l'11 giugno. A poche ore dalla prima puntata dello show Mediaset, però, il pubblico ha scoperto che i due impegni erano evidentemente incompatibili, e che la modella sarebbe apparsa solo nel reality di Netflix.

Che cos'è Too Hot To Handle

Assai conosciuto all'estero, dove è ormai giunto alla sua sesta stagione, il reality sbarca per la prima volta nel nostro Paese. Ma in cosa consiste? Un gruppo di single attraenti viene riunito in una lussuosa villa in un paradiso tropicale (in questa edizione sarà Santo Domingo). L'obiettivo è formare connessioni emotive ma non fisiche. Imperativo categorico, infatti, è non cedere alle tentazioni.

Lana, l'assistente virtuale che guida il gioco, impone una regola fondamentale: ogni contatto fisico (baci, carezze, rapporti sessuali) è severamente vietato e comporta una decurtazione del montepremi finale.

I concorrenti dovranno infatti resistere alle tentazioni per aggiudicarsi il premio in denaro. Ogni infrazione costerà cara, rendendo il percorso dei partecipanti un vero e proprio test di autocontrollo e crescita personale.

A guidare i concorrenti in questa esperienza sarà un ospite d'eccezione: Fred De Palma. Il rapper accompagnerà il gruppo di single più hot del piccolo schermo in un viaggio fatto di tentazioni, emozioni e sfide personali.

Chi è Fred De Palma

Pseudonimo di Federico Palana, è un rapper e cantante italiano nato il 3 novembre 1989 a Torino. Ha iniziato la carriera musicale partecipando a contest di freestyle nella scena hip hop di Torino e Milano, dove ha incontrato Dirty C con cui ha fondato il gruppo Royal Rhymes. Nel 2011 il duo ha pubblicato l'album "Royal Rhymes".

Nel 2012, Fred De Palma ha intrapreso la carriera da solista con l'album "F.D.P." e ha collaborato con Gué Pequeno e Luchè e con artisti internazionali come Ana Mena e la cantante brasiliana Anitta. Nel 2024, ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano Il cielo non ci vuole. Durante la serata dedicata alle cover ha duettato con gli Eiffel 65 in un medley delle loro canzoni.

Too Hot To Handle approda per la prima volta in Europa

Dopo il consenso di pubblico delle edizioni in Brasile e America Latina, il reality si espande in Europa: già in inverno infatti Netflix ne aveva annunciato le versioni italiana e francese.

Un mix esplosivo di tensione, dinamiche sentimentali e colpi di scena inaspettati, che ha conquistato milioni di spettatori (e molte critiche), e che, insieme a Temptation Island, promette sicuramente di essere uno degli show più popolari e discussi sui social dell'intera stagione.

Scritto da Paola Papa con Silvia Bizzotto, Toto Coppolino, Caterina Gaia, Riccardo Lupoli, Vincenzo Maiorana e Francesco Narracci, Too Hot To Handle: Italia è prodotto da Fremantle.