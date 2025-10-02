Too Hot To Handle Italia: Daniele e Ibiza di nuovo insieme? La foto scatena i fan

La storia d'amore nata a Too Hot To Handle Italia sembrava finita per sempre, ma un dettaglio social lascia pensare a un riavvicinamento tra Daniele Iaià e Ibiza Altea. I fan sono in delirio.

Too Hot To Handle è uno dei reality più seguiti al mondo su Netflix e anche la versione italiana non ha fatto eccezione. Nel corso del programma si sono formate diverse coppie, ma tra tutte quella composta da Daniele Iaià e Ibiza Altea è stata senza dubbio la più amata dal pubblico. La loro storia aveva appassionato milioni di spettatori, rendendoli una delle coppie simbolo del format.

Le dichiarazioni di Ibiza dopo l'addio

La loro rottura, arrivata dopo mesi di relazione anche lontano dalle telecamere, aveva però lasciato l'amaro in bocca a molti fan. Ibiza, la prima a parlare apertamente della fine della storia, aveva confessato durante una diretta social di aver deciso di togliere la collana che Daniele le aveva regalato:

"L'ho tenuta addosso anche quando non parlava più di me. All'inizio sembrava un gesto sincero. Un simbolo di qualcosa che, per un attimo, ho creduto potesse essere reale. È stato bello, sì. È stato vero nel reality, e anche dopo. Ci ho creduto con presenza, intenzione, amore. E ho dato tutto: tempo, spazio, denaro e possibilità," aveva spiegato ai suoi follower.

Ibiza Altea e Daniele Iaià

Le parole di Iaià sulla fine della relazione

Poco dopo anche Daniele aveva commentato la separazione con parole che avevano commosso i fan: "Abbiamo due visioni diverse della vita. Una relazione è come una pianta di basilico: se non la annaffi, si secca. E così è successo a noi. Ci siamo amati tanto e tutto quello che abbiamo vissuto mi resterà dentro e sulla pelle."

Il dettaglio che fa sognare i fan della coppia di Too Hot To Handle Italia

Ora però le speranze dei sostenitori della coppia sembrano essersi riaccese. Ibiza, infatti, ha pubblicato su TikTok una serie di foto scattate nella sua casa. In uno degli scatti, a un occhio attento, non è sfuggita la presenza sullo sfondo di Daniele. Un dettaglio che è bastato a scatenare i fan, convinti di un possibile ritorno di fiamma.

L'immagine è diventata virale in poche ore, rimbalzando tra TikTok, X e Instagram e accendendo i commenti entusiasti di chi non ha mai smesso di credere nella loro storia. Se si tratti solo di una coincidenza,di un vero riavvicinamento o di scatti di qualche mese fa, sarà il tempo a dirlo. Intanto, per i fan di Daniele Iaià e Ibiza Altea, il sogno di rivederli insieme sembra essere più vivo che mai.