Physical Italia: da 100 a 1 arriva su Netflix con un cast da urlo, da Elisabetta Canalis a Jury Chechi

L'Italia si prepara a entrare nell'arena globale con Physical Italia: da 100 a 1, l'adattamento tricolore del popolare reality show coreano Physical: 100, in arrivo prossimamente in esclusiva su Netflix. Il programma, prodotto da Endemol Shine Italy, promette di essere un'imperdibile sfida di resistenza fisica e mentale, dove solo uno dei 100 concorrenti potrà trionfare.

Una sfida per soli titani

Forza, agilità, audacia, sangue freddo, spirito di squadra e leadership: queste sono solo alcune delle qualità richieste ai partecipanti che si affronteranno in una serie di esibizioni mozzafiato e spietate. Prova dopo prova, i concorrenti verranno messi di fronte ai propri limiti, in un percorso che richiede il massimo del potenziale fisico e mentale. L'obiettivo? Dimostrare di essere il migliore tra i migliori.

I partecipanti, come moderni gladiatori, si affronteranno in un'arena dove ogni sfida è un ostacolo da superare e ogni passo falso può significare l'eliminazione. Solo chi riuscirà a superare tutte le prove potrà conquistare la vittoria finale.

Physical Italia, la Sala dei Busti (Crediti: Lucia Iuorio/Netflix)

Un cast d'eccezione: da campioni olimpici a icone dello spettacolo

Tra i 100 sfidanti troviamo alcuni volti noti dello sport e del mondo dello spettacolo italiano, pronti a mettersi alla prova in questa sfida estrema:

Mirco Bergamasco , ex rugbista della Nazionale italiana

, ex rugbista della Nazionale italiana Tania Cagnotto , tuffatrice plurimedagliata olimpica

, tuffatrice plurimedagliata olimpica Elisabetta Canalis , atleta di kickboxing e personaggio televisivo

, atleta di kickboxing e personaggio televisivo Jury Chechi , il leggendario "signore degli anelli"

, il leggendario "signore degli anelli" Federica Pellegrini , icona del nuoto italiano

, icona del nuoto italiano Alvise Rigo , ex rugbista e volto noto del piccolo schermo

, ex rugbista e volto noto del piccolo schermo Luis Sal, popolare content creator

Due immagini ufficiali sono già disponibili: una immortala l'intero gruppo dei 100 nella suggestiva sala dei busti, simbolo della competizione, mentre l'altra mette in evidenza il gruppo dei vip partecipanti.

Un casting da record

Il processo di selezione per Physical Italia è stato intenso e meticoloso: oltre 1.000 candidati contattati, 187 provini via Zoom (per un totale di 130 ore di selezione) e 137 finalisti valutati dal vivo. I concorrenti scelti spaziano dai 22 ai 60 anni e rappresentano un ampio spettro di discipline: dal triathlon alla lotta, dal football americano allo skeleton, fino a sport di nicchia come l'Hyrox o il Calcio Storico Fiorentino.

Jury Chechi

Un grande lavoro di squadra dietro le quinte

Il progetto è curato da Roberta Briguglia (curatrice editoriale) e Tommaso Marazza (capoprogetto). Il team autorale include Lorenzo Campagnari, Valerio Trapasso, Christian Monaco, Federica Riva, Antonio Moreno e Barbara Strambi. La scenografia è firmata da Marco Calzavara, la fotografia da Ivan Pierri, mentre la produzione esecutiva è affidata a Luca Pennisi e Giampaolo Toselli.

Physical Italia: da 100 a 1 si unisce così alla line up internazionale del franchise, accanto ai già annunciati Physical: 100 US e Physical: Asia, consolidando il successo globale del format. L'appuntamento con la competizione più estrema e adrenalinica dell'anno è prossimamente, solo su Netflix.