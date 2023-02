Too Hot to Handle: Germania, su Netflix in streaming da oggi

Too Hot To Handle: Germania, il nuovo reality in cui sexy single tedeschi si conoscono sulle spiagge di una località da sogno, sbarca su Netflix da oggi 28 febbraio 2023.

I single tedeschi più attraenti si riuniscono in un angolo di paradiso tropicale per quello che assaporano già come il momento più esotico ed erotico della loro vita... ma c'è una sorpresa. Se vogliono vincere il premio di 200.000 euro, questi giovani con la fobia delle relazioni a lungo termine e amanti degli incontri casuali dovranno rinunciare alle effusioni sessuali per l'intera durata della loro permanenza.

I baci, le carezze spinte e l'autoerotismo non sono autorizzati. Ogni volta che le regole vengono infrante il montepremi scende. In questa oasi di lusso, ma non di lussuria, riusciranno i single seriali a stabilire legami sentimentali più profondi? O sarà troppo difficile resistere alle tentazioni? L'edizione originale è nata in Inghilterra, dov'è andato in onda per quattro stagioni, e ha già dato il via a due spin-off: Too Hot to Handle: Brazil e Too Hot to Handle: Latino.