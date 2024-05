Tony McFarr, controfigura di Chris Pratt in Guardiani della Galassia e Jurassic World, è morto a 47 anni

Lo stuntman Tony McFarr, controfigura di Chris Pratt nei film dei Guardiani della Galassia e Jurassic World, è morto all'età di 47 anni nella giornata di lunedì 13 maggio.

TMZ ha annunciato la triste notizia, poi confermata dal sito della Wylie-Baxley Funeral Home di Merritt Island, in Florida.

I primi dettagli del triste evento

La madre di Tony McFarr, Donna, ha rivelato che la circostanze della morte non sono ancora confermate, ma il decesso è stato inaspettato.

Il medico legale ha invece confermato a Deadline che sono stati compiuti gli esami necessari e che la causa della morte sarà annunciata dopo i risultati degli esami tossicologici.

Lo stuntman aveva iniziato la sua carriera nel 2011 come controfigura di Geoff Stults in Bones, recitando poi in progetti cinematografici e televisivi come Rock of Ages, Teen Wolf, The Glades, Burn Notice, The Hunger Games.

Nel 2015 McFarr aveva lavorato a Jurassic World come controfigura di Chris Pratt, stringendo con la star una grande amicizia e dando vita a una collaborazione proseguita con Guardiani della Galassia Vol. 2 e Passengers - Mistero ad alta quota.

Dal 2013 Tony era inoltre proprietario del ristorante Reel Bowls nell'area di Orlando.