Tony Dow è morto a 77 anni, era diventato famoso grazie alla serie Ci pensa Beaver

Tony Dow, è morto all'età di 77 anni nella giornata del 27 luglio 2022. L'attore, famoso per il suo ruolo di Wally Cleaver in Ci pensa Beaver, nella giornata di ieri era stato al centro di una situazione curiosa dopo che ne era stato annunciato il decesso, notizia smentita dopo qualche ora.

L'attore Tony Dow era ricoverato in una struttura ospedaliera quando ieri ne era stata annunciata la morte. La moglie Lauren, che stava affrontando dei momenti difficili, aveva avvisato erroneamente i portavoce della star del piccolo schermo, chiedendo di avvisare i fan. Alcune ore dopo era stata però chiarita la situazione: "Come siamo certi potrete capire, si tratta di un momento davvero complicato per lei. Abbiamo ricevuto successivamente una telefonata dalla nuora di Tony in cui ci diceva che non sta bene, ma non è ancora deceduto. Christopher, il figlio di Tony, e sua nuora Melissa sono inoltre al suo fianco per confortarlo e vi aggiorneremo sulla situazione".

Nella giornata di oggi è stato purtroppo annunciato il triste aggiornamento: "Abbiamo ricevuto la conferma da Christopher, il figlio di Tony, che Tony è morto nelle prime ore della mattina, con la sua famiglia accanto".

Jerry Mathers, che aveva interpretato Theodore Cleaver nella serie Ci pensa Beaver, nella giornata di ieri aveva dichiarato: "Non era solo mio fratello in tv, ma in molti modi lo era anche nella vita. Tony lascia uno spazio vuoto nel mio cuore che non sarà riempito. Lui è sempre stato l'uomo più genitle, generoso, gentile, amorevole, sincero e umile ed è stato il mio onore e privilegio poter condividere ricordi con lui per 65 anni".

Tony Dow aveva recitato nella famosa serie dal 1957 al 1964, riprendendo poi il ruolo in The New Leave it To Beaver dal 1983 al 1989. Nella sua carriera era poi apparso in serie come Knight rider, Diagnosis Murder, Lassie e Mod Squad.

Da tempo l'attore stava lottando contro un cancro.