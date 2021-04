Tommaso Zorzi, Lorenzo Campi è il suo nuovo fidanzato?

Tommaso Zorzi è stato fotografato con il torinese Lorenzo Campi per le strade di Milano, ovvero colui che viene indicato come il suo nuovo fidanzato.

Tommaso Zorzi avrebbe un nuovo fidanzato, tale Lorenzo Campi: i due sono stati fotografati insieme dal settimanale Chi, ma già domenica Zorzi aveva pubblicato delle Instagram Stories in cui compariva il giovane torinese.

Sono passati quasi due mesi dalla fine del Grande Fratello Vip 5 e Tommaso Zorzi continua ad essere al centro dell'attenzione mediatica. Dopo essere diventato opinionista dell'Isola dei Famosi e conduttore del Punto Z su Mediasetplay, Zorzi ora è anche al centro della cronaca rosa per un suo presunto flirt. Questa mattina il settimanale Chi ha pubblicato alcune foto che ritraggono Tommaso in compagnia di un ragazzo, la nuova presunta fiamma di Zorzi si chiama Lorenzo Campi e viene descritto dal giornale come "un giovane rampollo della Torino Bene".

Le foto pubblicate dimostrano che tra i due esiste un buon grado di confidenza, Chi spiega anche come i due si sono conosciuti: "La storia tra Tommaso e Lorenzo, rampollo della Torino che conta, città dove vive e lavora, è nata grazie a Didi, amica in comune. Conoscendoli Didi ha capito che sarebbe potuto nascere qualcosa tra loro e ci ha visto giusto, perché Tommaso e Lorenzo hanno legato in fretta. Poi, certo, chissà se la loro amicizia si trasformerà in qualcosa di bello da vivere e del quale sorridere".

Il settimanale sottolinea: "Tommaso è gelosissimo di questa nuova realtà e non ne parla, per ora vuole godersi tutta per sé questa nuova amicizia. E non sarà di certo la distanza che separa Torino da Milano, o gli impegni di lavoro di entrambi a tenerli lontani", magari sarà la volta che Zorzi prenderà la patente per raggiungere Lorenzo nella sua città.

Lo scoop di Chi arriva con circa 48 ore di ritardo rispetto alle voci che circolavano su Twitter, in particolare il TZVip (l'hashtag sotto cui scrivono i fan di Zorzi), era a conoscenza dell'esistenza di Lorenzo già da domenica pomeriggio. Zorzi infatti lo scorso 25 aprile aveva pubblicato una serie di Instagram Stories, in alcune di queste appariva anche un ragazzo che il lavoro investigativo dei follower di Tommaso aveva identificato come Lorenzo Campi, diventato subito uno dei protetti dell'hashtag.