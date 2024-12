Tommaso vuole lasciare il Grande Fratello: “Ho parlato con gli autori, adesso mi tolgo dai cogl*oni”

Il clima nella Casa del Grande Fratello si fa sempre più teso, soprattutto dopo il recente avvicinamento tra Mariavittoria Minghetti e Alfonso D'Apice. Tommaso Franchi, visibilmente scosso dalla situazione, non ha nascosto il proprio malessere, arrivando addirittura a ventilare l'idea di abbandonare il reality show, anche se per il momento si è tenuto lontano dalla Porta Rossa.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la decisione di Mariavittoria di trascorrere la notte lontana da lui, in un altro letto. "Stasera nemmeno vuole dormire con me," si è lamentato Tommaso, confidandosi con Luca Calvani e Jessica Morlacchi. I toni si sono accesi quando Franchi ha criticato Alfonso per il suo atteggiamento:

"Non farei una bella figura ad andare contro di lui. Però questo è il Grande Fratello e non Temptation Island e lui non è un tentatore, la deve smettere di fare il tentatore. Lei dice cose ma i suoi gesti e le sue azioni dicono altro. Passa tutto il tempo con lui."

Alfonso e Mariavittoria sono sempre più vicini: amicizia o innamoramento

Lacrime e una decisione difficile

Subito dopo, Tommaso, rifugiatosi nel giardino, è scoppiato a piangere davanti agli altri coinquilini. Le sue parole, cariche di frustrazione, non hanno lasciato dubbi sul suo stato d'animo attuale: "Se devo stare così basta, esco e ciao, perché così non può andare avanti. L'ho detto anche prima in confessionale".

"Mi levo dai cog.ioni - ha continuato - Io non sono qui per fare il teatrino. Siccome io non voglio stare così male, allora ho deciso che vado via." Nonostante la determinazione manifestata, gli altri concorrenti e il pubblico da casa sembrano scettici sulla reale possibilità che Tommaso metta in pratica quanto detto.

Le 'contraddizioni' di Mariavittoria

Anche il comportamento di Mariavittoria non è passato inosservato. Sebbene le sue parole sembrino rassicurare Tommaso, i suoi gesti raccontano un'altra storia, alimentando ulteriormente la confusione e il disagio del gieffino. I tre nel corso della giornata avevano avuto vari chiarimenti, Alfonso e la dottoressa specializzata in chirurgia estetica avevano spiegato a Tommaso che la loro vicinanza era basata sull'amicizia nata all'interno del tugurio.

I due, comunque, avevano ammesso che la loro connessione mentale era molto forte. Da qui la decisione di Mariavittoria di abbandonare il letto che condivideva con l'idraulico senese, scelta che ha scatenato lo sfogo di Tommaso Franchi la momentanea decisione di varcare la porta rossa ed abbandonare il Grande Fratello.