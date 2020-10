Tommaso Paradiso debutta come regista e sceneggiatore

Tommaso Paradiso debutterà in veste di regista: il cantautore, ex leader del gruppo The Gironalisti, ha svelato a Maurizio Costanzo che stanno per iniziare le riprese del suo primo film.

Il cantautore aveva già accennato alla possibilità di essere impegnato dietro la macchina da presa in occasione di un'intervista rilasciata a Sky Tg24 in cui aveva parlato del desiderio di realizzare una commedia con "dentro tanta musica".

Durante il programma Strada Facendo di Rai Isoradio, Tommaso Paradiso ha ora annunciato: "Inizieremo le riprese proprio tra qualche giorno. Si tratta di una storia romantica a tratti malinconica e che, a tratti, fa uscire qualche sorriso". Il cantautore ha aggiunto: "Fondamentalmente è una grande storia d'amore. Firmo per la prima volta la sceneggiatura e la regia".

Alcuni mesi fa l'artista aveva partecipato al film Sotto il sole di Riccione, progetto targato Netflix, firmando la colonna sonora e apparendo brevemente con il ruolo di se stesso.

Tommaso Paradiso ha da poco presentato iul brano Ricordami, accompagnato da un video interpretato da Francesco Montanari e Andrea Delogu, che segue i singoli Non avere paura, I nostri anni e Ma lo vuoi capire?. I brani hanno anticipato l'uscita del suo primo album da solista che dovrebbe debuttare nella primavera 2021.