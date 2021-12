Sanremo 2022, Tommaso Paradiso affiancherà Amadeus sul palco dell’Ariston?

Amadeus sta completando il cast di Sanremo 2022 e al suo fianco ci potrebbe essere Tommaso Paradiso: l'indiscrezione è stata lanciata dal settimanale Chi, che ha sottolineato come l'ex frontman del gruppo The Giornalisti non sarà l'unico personaggio a salire sul palco dell'Ariston in qualità di co-conduttore della kermesse canora.

Lo scorso anno Amadeus, nel corso della 71esima edizione del Festival di Sanremo, fu affiancato tutte le sere da Fiorello e come co-conduttrici da una serie di donne dello spettacolo e dell'informazione, tra cui Elodie, Matilda De Angelis, Serena Rossi e Giovanna Botteri.

In attesa di sciogliere il "nodo" Fiorello, il settimanale Chi nella rubrica 'Chicche Gossip' ha anticipato alcuni dei nomi che potrebbero affiancare Amadeus: "Colpo a effetto di Amadeus per il prossimo Festival di Sanremo. Accanto al conduttore ci sarà un cantante: Tommaso Paradiso, ex leader dei The Giornalisti. E Fiorello? Pare che le sue richieste siano state accettate dalla Rai. Con Paradiso, Fiorello e Alessia Marcuzzi, Amadeus ha disegnato il suo Festival".

Il nome di Tommaso Paradiso non era mai stato fatto fino ad oggi, Amadeus non ha confermato nulla, anche su Fiorello il direttore artistico ha detto alla stampa che lui con il suo amico parla solo 20 giorni prima del festival, dribblando in questo modo le domande dei giornalisti. Per quanto riguarda la presenza di Alessia Marcuzzi, la conduttrice, dopo l'addio a Mediaset, è stata accostata a vari programmi, ma anche in questo caso non c'è alcuna certezza.

Nella giornata di ieri i 22 big che parteciperanno al Festival di Sanremo hanno reso noti i titoli delle canzoni che presenteranno alla kermesse, sempre nel corso di Sanremo Giovani sono stati scelti i 3 giovani che si esibiranno all'Ariston, ovvero Yuman, Tananai e Matteo Romano, che ieri, 15 dicembre, hanno vinto la manifestazione rispettivamente con i brani 'Ora e qui', 'Sesso occasionale' e 'Virale'.