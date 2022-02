Tom Holland: Simu Liu rivela l'esilarante reazione della star di Spider-Man a Shang-Chi

Tom Holland ha inviato a Simu Liu un esilarante messaggio dopo la visione di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli e ora il collega dell'interprete di Peter Parker lo ha condiviso online.

La star di Spider-Man: No Way Home, come rivela un video ripreso durante un evento alla presenza dei fan, ha dichiarato: "Amico, ho appena visto Shang-Chi, quel film è fottutamente fantastico!".

Tom Holland, attualmente impegnato nella promozione di Uncharted, non ha ancora recitato accanto a Simu Liu e bisognerà attendere per scoprire se le due star del Marvel Cinematic Universe condivideranno lo schermo.

Liu ha dichiarato più volte che sarebbe felice di recitare in un crossover con le avventure di Peter Parker e non resta che attendere per scoprire se questo desiderio diventerà realtà.

La star di Shang-Chi, tra i suoi prossimi progetti, ha il film di Barbie, mentre Tom Holland sarà la star del lungometraggio biografico dedicato a Fred Astaire.

Il primo film vede protagonista l'attore Simu Liu nel ruolo di Shang-Chi, che deve confrontarsi con il passato che pensava di essersi lasciato alle spalle quando viene trascinato nella rete della misteriosa organizzazione Ten Rings.

Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli può contare inoltre su un cast formato da Tony Leung nel ruolo di Wenwu, Awkwafina nel ruolo dell'amica di Shang-Chi, Katy, e Michelle Yeoh nel ruolo di Jiang Nan. Il cast comprende anche Fala Chen, Meng'er Zhang, Florian Munteanu e Ronny Chieng.

Il film è diretto da Destin Daniel Cretton e prodotto da Kevin Feige e Jonathan Schwartz, mentre Louis D'Esposito, Victoria Alonso e Charles Newirth sono i produttori esecutivi. David Callaham & Destin Daniel Cretton & Andrew Lanham hanno firmato la sceneggiatura.