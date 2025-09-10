Tom Holland: "Mi serve un nuovo costume di Spider-Man ogni due settimane perché lì dentro si ammuffisce"

La star del franchise Sony e Marvel Studios ha parlato delle difficoltà nell'indossare il costume ogni giorno sul set del prossimo film in arrivo

Tom Holland ha rivelato in modo esilarante in una nuova intervista a Esquire che durante le riprese il suo costume di Spider-Man "diventa decisamente ammuffito", quindi per ovviare al problema "ne cambio uno ogni due settimane, credo".

L'attore ventinovenne è attualmente impegnato nelle riprese di Spider-Man: Brand New Day, il suo quarto film da solista nei panni dell'iconico uomo ragno e il suo settimo film Marvel in totale.

Spider-Man: Brand New Day è la quarta avventura solitaria per il supereroe di Holland e arriverà nelle sale il 31 luglio 2026, quando saranno trascorsi ben cinque anni dalla precedente in No Way Home. La regia è stata affidata a Destin Daniel Cretton, già dietro la macchina da presa di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli per i Marvel Studios.

Spider-Man: No Way Home, Zendaya, Tom Holland, Jacob Batalon durante una scena

Tom Holland e il ritorno come Peter Parker: "È uno dei miei migliori amici"

"Ho una comprensione molto profonda di chi sia Peter Parker, e sono stato fortunato che i fan abbiano espresso così apertamente ciò che amano della serie", ha detto Holland alla rivista. "Siamo stati in grado di appoggiarci davvero a queste cose e trarne vantaggio. Quindi, adoro difendere il personaggio, stare nella stanza e assicurarmi che le decisioni che prendiamo siano le migliori per Peter Parker, perché mi sembra davvero uno dei miei migliori amici. È un'esperienza davvero strana immergersi di nuovo nel personaggio. È come stare con un vecchio amico".

Holland aveva poi dichiarato a LADbible all'inizio di questo mese di essere piuttosto attivo su Internet quando si tratta di indagare su ciò che i fan di Spider-Man vogliono vedere da lui sul grande schermo. L'attore riferisce i desideri dei fan ai produttori dei suoi film durante le riunioni per assicurarsi che piacciano direttamente ai fan.

"Per quanto mi riguarda, voglio rendere giustizia al personaggio di Peter Parker. Voglio offrire ai fan qualcosa che valga davvero la pena di vedere e sono molto grato per il loro investimento nella nostra saga", ha dichiarato Holland a Esquire. "Non intendo dal punto di vista finanziario, ma intendo il tempo necessario per andare al cinema tre volte. È una richiesta importante".

Spider-Man: No Way Home, Alfred Molina in un'immagine dal trailer

Spider-Man: Brand New Day, quali villain saranno nel film?

Il protagonista sarà accompagnato da una serie di antagonisti iconici, tra cui The Punisher, Scorpion, Tombstone e Boomerang, in un mosaico di battaglie che arricchiranno l'esperienza del pubblico e mostreranno l'evoluzione del costume e delle abilità dell'Uomo Ragno.

Alcuni di questi nemici potrebbero apparire in brevi sequenze o in montaggi iniziali, simili a quelli visti in I Fantastici 4: Gli Inizi, creando un collage di sfide per Spider-Man senza appesantire la trama principale. Questo approccio consente a Marvel di popolare le strade di New York con un alto numero di minacce, evidenziando come l'Uomo Ragno sia passato dall'affrontare pericoli locali a proteggere la città da vere e proprie calamità.