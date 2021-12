Tom Holland su Robert Downey Jr: "Ho rubato il suo stile e non me ne vergogno"

Tom Holland ha confessato di dover ringraziare Robert Downey Jr, non solo per le lezioni sulla recitazione ma anche per quelle sullo stile: 'Si, lo copio e non me ne vergogno'.

Tom Holland, il celebre interprete di Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe, ha rivelato che per quanto concerne la moda e lo stile, il suo modello è la co-star Robert Downey Jr., l'attore britannico ha confessato di copiare l'interprete di Iron Man per quanto riguarda il look e di non provare nessuna vergogna in proposito.

"È un uomo molto elegante, quindi se devi rubare lo stile a qualcuno, rubarlo a lui non è la cosa peggiore che ti possa capitare", ha detto Holland ad AP quando gli è stato chiesto di Downey Jr. durante un'intervista del tour promozionale di Spider-Man: No Way Home.

"Gli occhiali, l'abito, i capelli, tutto. Ascolta, gli voglio un bene dell'anima, è un una persona adorabile, è stato un grande mentore per me negli ultimi anni. Quindi sì... Sicuramente... rubo il suo stile e non me ne vergogno." ha concluso l'interprete dell'Uomo Ragno.

Durante una recente intervista, il regista di Avengers: Endgame, Joe Russo, ha affermato che Tom Holland sta imparando a seguire le orme di Robert Downey Jr. molto rapidamente, diventando così il nuovo emblema dell'universo Marvel: "Tom sta prendendo il posto di Robert nel mondo di Marvel; ricordo che possedeva tutte le qualità necessarie per interpretare Spider-Man, aveva una certa vulnerabilità e un'immensa simpatia che mi ricordavano molto il Peter Parker dei fumetti."