Tom Holland protagonista e produttore del film Il Partner, tratto dal libro di John Grisham

Tom Holland sarà protagonista e produttore di un film tratto dal romanzo Il Partner, scritto da John Grisham nel 1997, durante il periodo che otteneva anche 8 milioni di dollari grazie ai diritti cinematografici delle sue opere letterarie.

Il progetto sarà realizzato da Universal e a scrivere la sceneggiatura sarà Graham Moore.

Cosa racconta Il Partner

La storia raccontata nel romanzo Il Partner ha al centro Patrick Lanigan, un socio dello studio legale Biloxi che finge di essere morto nel rogo che ha distrutto la sua macchina, lasciandosi alle spalle una moglie, una figlia nata da poco e un segreto.

Il giovane interpretato da Tom Holland cerca infatti di crearsi una nuova vita dopo aver rubato 90 milioni di dollari a un cliente del suo studio legale, che ha a che fare con molti criminali. Patrick trova felicità e amore in Sud America, ma il cliente cerca in ogni modo di rintracciarlo, non credendo alla sua morte. L'avvocato deve quindi consegnarsi all'FBI e affrontare la sua vita passata.

Il romanzo avrebbe dovuto diventare un film diretto da John Lee Hancock, ma il progetto non è mai andato oltre le prime fasi di sviluppo.

Tom Holland: "Spider-Man è un modello per i giovani che combattono per essere se stessi"

I prossimi impegni della star di Spider-Man

Tom Holland, nel 2025, oltre a pensare alle nozze con Zendaya, sarà impegnato nelle riprese di The Odyssey diretto da Christopher Nolan. L'attore, parlando del progetto, ha recentemente dichiarato di essere molto entusiasta per la possibilità di essere diretto dal regista, anche se non sa alcun dettaglio dell'approccio scelto per portare sul grande schermo la storia di Omero.

Holland riprenderà la parte di Peter Parker

La giovane star britannica potrebbe anche iniziare le riprese del nuovo film di Spider-Man, il quarto che lo vedrà protagonista e dovrebbe apparire nel ruolo di Peter Parker anche nei prossimi film degli Avengers realizzati da Joe e Anthony Russo.