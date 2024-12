Tom Holland sul nuovo film con Christopher Nolan: "Non so nulla, ma sono super eccitato!"

Solo lo scorso novembre è emerso che il prossimo film di Christopher Nolan vanta un cast stellare che include Matt Damon, Anne Hathaway, Zendaya, Tom Holland e Charlize Theron. Al momento, però, i dettagli sono estremamente scarni. L'unica informazione certa è che le riprese inizieranno nel 2025.

Holland, l'attore che ha interpretato Spider-Man, ha recentemente parlato del progetto, ma ha confessato di essere ancora in gran parte all'oscuro della trama. Come ormai consuetudine per i film di Nolan, la segretezza regna sovrana, e sembra che la riservatezza riguardi anche gli stessi attori. Il regista scrive e dirige il film, che sarà distribuito da Universal Pictures nelle sale americane il 17 luglio 2026. Al momento, però, non è stata annunciata una data di uscita per l'Italia.

Holland racconta l'incontro con Nolan

Durante una recente intervista al podcast The Dish, Holland ha spiegato: "Ad essere completamente onesto, non ho idea di cosa tratti questo film. Sono super entusiasta, ma il progetto è stato tenuto molto sul vago. Ho incontrato Nolan ed è stato fantastico. Mi ha parlato un po' a grandi linee, e sono sicuro che quando sarà il momento svelerà di cosa si tratta".

Spider-Man: Homecoming, Tom Holland in una scena del film

In ottobre, Holland aveva già detto a Good Morning America che avrebbe accettato senza esitazioni l'offerta di recitare in un film di Nolan, anche senza conoscere il copione. In effetti, è proprio quello che è successo con questo progetto, che per lui rappresenta una vera e propria "telefonata della vita".

"Mi ha ricordato la telefonata per Spider-Man di 10 anni fa. È una cosa incredibile per me. Sono davvero molto orgoglioso e non vedo l'ora di iniziare" aveva commentato l'attore in quell'occasione.

Il film segnerà anche il ritorno sullo stesso set per Holland e Zendaya, che dopo il successo della saga Spider-Man della Marvel avranno la possibilità di lavorare di nuovo insieme. Holland ha rivelato ai conduttori di The Dish che questa opportunità rappresenta una vera "salvezza" sul set.

Spider-Man: Far From Home, Zendaya e Tom Holland sul set

"Sì, è la cosa migliore che mi sia mai capitata. È davvero speciale. Quando sei sul set e il regista ti dà una nota che forse non condividi, o so che lei non la prende molto bene, ci basta uno sguardo per dirci: 'Ne parleremo dopo'", ha concluso l'attore, facendo riferimento alla sua compagna di vita.

Con questo misterioso e promettente progetto, Nolan continua a mantenere alta l'attesa, mentre il cast sembra già entusiasta della collaborazione con il regista. I dettagli sulla trama, però, rimangono un mistero... almeno per ora.