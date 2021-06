Tom Hiddleston leggerà in tv una storia della buonanotte con un supereroe davvero speciale

L'attore Tom Hiddleston apparirà in televisione per leggere una storia di supereroi nella trasmissione Cbeebies.

Tom Hiddleston tornerà sugli schermi televisivi britannici per raccontare una storia della buonanotte davvero speciale in occasione della trasmissione CBeebies.

La star di Loki sarà protagonista della puntata che andrà in onda sul canale per bambini della BBC il 25 giugno.

L'attore, come anticipato dalla simpatica foto apparsa online, leggerà per la gioia degli spettatori, grandi e piccini, la storia Supertato di Sue Hendra e Paul Linnet. Tom Hiddleston racconterà quindi l'avventura di una patata supereroe e di un pisello supervillain.

Il protagonista di Loki, la serie Marvel distribuita ogni martedì su Disney+, inizierà la sua lettura del racconto della buonanotte dichiarando: "La storia di stasera è su un supercattivo. Questo personaggio è davvero malvagio, davvero astuto... e verde acceso. Ma non abbiate mai paura, perché dove c'è un problema entrerà sicuramente in scena un supereroe".

Hiddleston è solo la star più recente ad apparire nella trasmissione CBeebies Bedtime Story che ha visto in precedenza in veste di narratore anche attori come Tom Hardy, Chris O'Dowd, Tom Ellis e Regé-Jean Page.