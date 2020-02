Tom Hiddleston star della serie Netflix intitolata White Stork

Tom Hiddleston sarà il protagonista di White Stork, un nuovo show ambientato nel mondo della politica prodotto per Netflix.

Tom Hiddleston sarà il protagonista della serie White Stork prodotta per Netflix, un progetto composto da dieci episodi prodotti da Eleven, già nel team di Sex Education.

Il nuovo show racconterà la storia del politico James Cooper, le cui ambizioni parlamentari e la vita privata sono messe in crisi dopo che diventa il soggetto di un processo di controllo da parte di Asher Millan.

La serie con protagonista Tom Hiddleston era in fase di sviluppo da alcuni anni per AMC, con il titolo provvisorio di Spadehead, ed è ora passata nelle mani di Netflix.

White Stork è stata creata, scritta e prodotta da Chris Dunlop, già autore di Jericho, mentre alla regia ci sarà Kristoffer Nyholm, in precedenza dietro la macchina da presa in occasione di Taboo.

L'attore britannico è attualmente impegnato nelle riprese di Loki, lo show prodotto da Marvel per Disney+, il cui debutto è previsto nel 2021.