Tom Hardy, Pierce Brosnan e Helen Mirren star della nuova serie di Guy Ritchie

Saranno Tom Hardy, Pierce Brosnan e Helen Mirren i protagonisti della nuova serie di Guy Ritchie che sarà prodotta per Showtime e Paramount+.

Le riprese degli episodi del progetto, ancora senza un titolo ufficiale e in precedenza indicato come The Associate, sono attualmente in corso a Londra.

I ruoli affidati alle star

Tom Hardy avrà nello show la parte di Harry Da Souza, un mediatore per conto della famiglia Harrigan. Pierce Brosnan interpreterà Conrad Harrigan, a capo di una famiglia di criminali irlandesi basata a Londra e capo di Harry. Helen Mirren, infine, sarà Maeve Harrigan, la moglie di Conrad e matriarca della famiglia.

Al centro della trama ci saranno due famiglie in guerra a Londra, le cui attività si espandono a livello globale, e il leale mediatore che si occupa di proteggerli a tutti i costi.

Guy Ritchie: un regista spudoratamente pop

Nel team della produzione ci sono, oltre al regista Guy Ritchie, anche Keith Cox, Nina L. Diaz, David C. Glasser, Jez Butterworth, Ronan Bennett, Kris Thykier, Ivan Atkinson, il protagonista Tom Hardy, Dean Baker, Ron Burkle, David Hutkin, e Bob Yari.

Mirren tornerà a lavorare per il piccolo schermo dopo l'esperienza avuta con 1923, la serie ideata da Tyler Sheridan. L'attrice, inoltre, reciterà di nuovo insieme a Brosnan dopo aver girato pochi mesi fa The Thursday Murder Club.

Tom, in precedenza, era stato protagonista di RocknRolla diretto da Ritchie.

Il regista, prossimamente, sarà impegnato anche nella realizzazione del film Wife & Dog, descritto come un "ritorno al mondo colorato e all'insegna delle pugnalate alle spalle nello stile del film e della serie tv The Gentlemen".

La sceneggiatura del lungometraggio è stata firmata dallo stesso Ritchie, impegnato anche come produttore insieme a Ivan Atkinson e John Friedberg di Black Bear. Nel team dei produttori ci sono anche Teddy Schwarzman e Michael Heimler.