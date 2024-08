Tom Hanks mette in guardia i fan dalla sua immagine ricreata con l'IA: "Non fatevi ingannare"

Tom Hanks ha pubblicato sul proprio account Instagram un messaggio indirizzato ai propri fan per avvertirli di non farsi ingannare dagli annunci pubblicitari che sfruttano la sua immagine attraverso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale.

Ieri l'attore ha pubblicato un post intitolato 'Annuncio di pubblica utilità da parte di Tom Hanks', con la didascalia in cui si chiedeva al follower di leggere fino in fondo il messaggio. Nel testo, l'attore spiega di essere a conoscenza di annunci pubblicitari per farmaci e altri prodotti che circolano su Internet con un'imitazione della sua voce generata dall'IA.

State attenti

"Ci sono numerosi annunci su Internet che usano falsamente il mio nome, la mia immagine e la mia voce per promuovere cure miracolose e farmaci miracolosi. Questi annunci sono stati creati senza il mio consenso, in modo fraudolento e attraverso l'IA" esordisce Hanks.

La star due volte premio Oscar prosegue:"Non ho nulla a che fare con questi post o con le produzioni e i trattamenti, né con i portavoce che promuovono queste cure. Ho il diabete di tipo 2 e lavoro solo con il mio medico certificato per quanto riguarda il mio trattamento. Non fatevi ingannare. Non fatevi truffare. Non perdete i vostri soldi guadagnati con fatica".

Non è la prima volta che Tom Hanks è costretto ad intervenire pubblicamente per mettere in guardia i propri fan da questo tipo di frodi. Lo scorso ottobre, li esortò ad ignorare un video che utilizzava un deepfake del suo volto per promuovere un piano odontoiatrico:"Attenzione!! Là fuori c'è un video che promuove un piano odontoiatrico con una versione IA di me. Non non nulla a che fare con questa cosa".

Pochi mesi prima, Tom Hanks aveva espresso il proprio timore circa l'utilizzo dell'intelligenza artificiale:"Si tratta di una sfida artistica ma anche di una sfida legale. Senza dubbio le persone saranno in grado di dire che si tratta di IA ma la domanda è se gliene importerà. Ci sono persone alle quali non importerà e che non faranno quella distinzione".