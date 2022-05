Tom Felton: "Essere Draco Malfoy in Harry Potter non mi ha aiutato con le ragazze"

Tom Felton, celebre in tutto il mondo per aver interpretato Draco Malfoy nella saga cinematografica di Harry Potter, ha dichiarato che alle ragazze non è piaciuto il suo ruolo nei film e questo, quindi, non gli avrebbe portato molta fortuna.

Nonostante l'ultimo film di Harry Potter sia arrivato al cinema più di dieci anni, l'amore di milioni di persone nei confronti della saga con Daniel Radcliffe non è mai tramontato. Questo comporta un costante e rinnovato interesse per tutto ciò che riguarda gli interpreti dei franchise e la loro vita privata. Fanno dunque notizia le recenti dichiarazioni di Tom Felton, interprete di Draco Malfoy, il quale ha ammesso di non aver avuto molto successo con le ragazze, nonostante la fama ottenuta con il suo personaggio. Anzi, proprio il fatto di dover prestare volto e voce ad un "cattivo", ha influito in negativo la considerazione delle ragazze nei suoi confronti.

In un'intervista con The Guardian, Tom Felton ha parlato della mancanza di attività con i suoi coetanei come feste e gite scolastiche e di come ciò potrebbe aver contribuito a influenzare il modo in cui le persone lo percepivano. Ovviamente, essere uno dei personaggi "malvagi" non ha aiutato molto. Ecco cosa ha detto Felton, anche sul modo in cui il suo ruolo di Draco Malfoy potrebbe aver allontanato un po' le ragazze da lui: "Alcune persone non riescono proprio a credere al fatto che non fossi un ragazzo speciale e popolare, ma stavo andando in giro con i capelli tinti e interpretavo un mago malvagio. Non è stato bello. Non mi ha fatto alcun favore con le ragazze".

Ad oggi, Tom Felton è ancora single. Ha avuto diverse frequentazioni ma l'attore non ha una relazione fissa da alcuni anni, anche se a questo punto non ha nulla a che fare con i suoi legami con il mondo dei maghi. È più probabile che Felton sia impegnato con la sua carriera di attore post-Potter. Negli ultimi anni ha recitato in Guida per babysitter a caccia di mostri e in La battaglia dimenticata, ed ha alcuni film in lavorazione, tra cui uno al fianco di Mark Williams (che ha interpretato il signor Weasley in tutti i film di Harry Potter, tranne il primo).