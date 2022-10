Tom Felton parla della relazione con Emma Watson durante le riprese di Harry Potter

Tom Felton, celebre per il suo ruolo di Draco Malfoy nella saga cinematografica di Harry Potter, ha parlato apertamente del suo rapporto con Emma Watson sul set. In base a quanto riportato da comicbook.com, l'attore avrebbe parlato di tutto ciò nel suo libro di memorie dal titolo: Senza la bacchetta. Incanto e maledizione di un'adolescenza da mago, aprendosi in merito a quello che ha provato in alcuni momenti per la collega, e sul modo in cui i suoi sentimenti sono entrati, o meno, in contatto con lei.

Tom Felton durante la premiere londinese di Harry Potter e il Principe Mezzosangue

La situazione, almeno in base quanto scritto, parrebbe molto differente da tutte le speculazioni e il gossip che i fan di Harry Potter hanno costruito e immaginato negli anni. Queste sono alcune della parole di Tom Felton sull'argomento: "Ho sempre avuto un amore segreto per Emma, ​​anche se forse non nel modo in cui la gente potrebbe voler sentire .. Questo non vuol dire che non c'è mai stata una scintilla tra di noi. C'è sicuramente stata, solo in tempi differenti", per poi continuare, "Le voci sul fatto che ci fosse di più nella nostra relazione di quanto lasciassimo intendere cominciavano ad aumentare. Ho negato che mi piacesse in quel modo, ma la verità era un'altra. La mia ragazza all'epoca aveva subito intuito che ci fosse qualche non detto tra di noi. Ricordo di aver usato la vecchia frase familiare, 'La amo come una sorella. 'Ma c'era di più".

Tom Felton a Giffoni "Quell'abbraccio di Voldemort mi ha fatto davvero paura"

Parlando anche con Entertainment Tonight di tutto ciò l'ex star di Harry Potter ha rivelato: "Siamo qualcosa, se questo ha un senso. Siamo stati molto vicini per molto tempo. La adoro. Penso che sia fantastica. Si spera che ricambi il complimento". Felton, successivamente, ha analizzato il tutto attraverso il lavoro che fecero anche sul set all'epoca, e raccontando, in conclusione dell'influenza di quegli anni sicuramente molto forte, "Per quanto riguarda il lato romantico, penso che sia una cosa Serpeverde/Grifondoro piuttosto che una cosa di Tom ed Emma. Penso assolutamente il meglio di lei. Penso di essere una parte di ciò che tutti siamo stati"._