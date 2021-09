Tom Felton, come sta dopo il malore? Il post di un amico rassicura i fan

Tom Felton, l'attore di Harry Potter che ha interpretato Draco Malfoy nel franchise, ha recentemente spaventato i suoi fan quando è stato portato via su una barella dopo aver avuto un malore presso la partita di golf delle celebrità della Ryder Cup giovedì, nel Wisconsin. Molti si sono chiesti come sta Felton e una risposta rassicurante è arrivata da un suo amico, via Instagram.

Nelle immagini dell'incidente, il 34enne è seduto per terra mentre un team medico controlla il suo stato di salute. Anche se Tom non ha ancora parlato ufficialmente dell'accaduto, il suo amico Derek Pitts ha condiviso un aggiornamento sulla sua pagina Instagram, rassicurando i fan.

Accanto a uno scatto di Tom, il cantante ha semplicemente scritto: "Sta bene", accanto a un'emoji a forma di cuore. "Una pronta guarigione fratello", ha aggiunto. I primi rapporti suggeriscono che la stella sia collassata durante la partita anche se non è chiaro cosa abbia causato l'emergenza medica. Un video pubblicato online da uno spettatore ha rivelato che il pubblico lo ha acclamato mentre veniva allontanato dall'area.

La PGA of America ha dichiarato: "Nella Ryder Cup Celebrity Match di oggi, l'attore e musicista Tom Felton ha avuto un incidente medico sul campo mentre partecipava per l'Europa. È stato trasportato in un ospedale locale per ricevere le cure necessarie. Non sono disponibili ulteriori dettagli."