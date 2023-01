Tom Ellis protagonista della nuova serie Hulu Second Wife

Dopo l'addio a Lucifer, Tom Ellis sarà protagonista della nuova dark comedy di Hulu, Second Wife, e avrà accanto a sé Emma Roberts come sua co-protagonista.

Tom Ellis torna sul piccolo schermo da protagonista nella nuova serie Hulu, Second Wife, dalla creatrice di Tell Me Lies Meaghan Oppenheimer, vera moglie di Ellis. Accanto all'attore ci sarà Emma Roberts.

Una nuova sfida e un nuovo progetto dunque per Tom Ellis dopo la conclusione di Lucifer che diventa protagonista della serie comedy Second Wife. Al fianco di Ellis, come annunciato da CB, ci sarà Emma Roberts che presterà il suo volto a una giovane donna che si innamora del personaggio da lui interpretato dopo essere uscita da una spiacevole relazione.

Questa la sinossi ufficiale, riportata da Variety, della serie descritta come una "dark comedy": "Sasha (Emma Roberts), reduce da una terribile rottura, fugge da New York per ricominciare la sua vita a Londra, dove incontra e si innamora rapidamente di Jacob (Tom Ellis), un padre che ha recentemente divorziato. Quando i due decidono impulsivamente di sposarsi, scoprono che c'è molto che non sanno l'uno dell'altro e che non possono sfuggire per sempre al loro passato".

I due attori protagonisti saranno anche produttori esecutivi della serie, mentre Meghan Oppenheimer sarà showrunner e produttrice esecutiva.