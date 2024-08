Tom Cruise protagonista di Deeper del regista Doug Liman

Secondo una recente indiscrezione, Tom Cruise sarebbe in trattative per recitare nel ruolo di protagonista nel prossimo film di Doug Liman.

Secondo una nuova indiscrezione Tom Cruise è in trattative per recitare nel ruolo del protagonista nel prossimo film di Doug Liman. Al momento si tratta solo di una voce che proviene da Daniel Richtman, lo scooper aggiunge che la Warner Bros. produrrà il progetto.

Si tratta dello stesso progetto, scritto da Max Landis, annunciato nel 2016. Prima che tutti abbandonassero il film erano stati coinvolti diversi attori, tra cui Idris Elba, Bradley Cooper e Gal Gadot. Anche Kornel Mundruczo e Baltasar Kormakur erano stati scritturati per dirigere Deeper, rispettivamente nel 2016 e nel 2019.

Cosa sappiamo sul film

Deeper viene descritto come un thriller soprannaturale incentrato su un astronauta caduto in disgrazia, interpretato da Cruise, che si immerge in acque profonde per esplorare una trincea appena scoperta, ma si trova presto ad affrontare una forza sinistra e pericolosa. Il film è stato descritto come un ibrido tra Gravity e The Martian.

Top Gun: Maverick, Tom Cruise in un primo piano

Inizialmente la MGM aveva pagato sette cifre per acquisire la sceneggiatura scottante di Landis. Alla fine Landis ha abbandonato il progetto dopo le accuse di abusi sessuali rivoltegli da parte di diverse donne. L'ultima volta che abbiamo sentito Landis, ha condiviso un credito di co-scrittura su Shadow in the Cloud del 2020 - la sua sceneggiatura originale è stata riscritta da Roseanne Liang. La stessa cosa potrebbe essere accaduta per Deeper.

Landis si è fatto notare per la prima volta come sceneggiatore del film di supereroi Chronicle di Josh Trank del 2012. Il film ha contribuito a lanciare le carriere delle star Michael B. Jordan e Dane DeHaan. Tra gli altri suoi crediti figurano American Ultra e Bright.

Nel frattempo, se Deeper dovesse andare in porto, riunirebbe Cruise e Liman, che hanno già collaborato a Barry Seal - Una storia americana del 2017. I due reciteranno anche in una pellicola spaziale sulla NASA, che è ancora in fase di sviluppo.