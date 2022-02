Tom Cruise pilota il suo elicottero e atterra in Sud Africa per girare Mission: Impossible 8 (FOTO)

Tom Cruise ha pilotato il suo elicottero ed è atterrato in Sud Africa per girare Mission: Impossible 8: al suo arrivo la star hollywoodiana ha salutato i fan sorridendo amichevolmente.

Tom Cruise ha dimostrato di essere all'altezza del suo status di leggenda dei film d'azione: la star di Mission: Impossible 8 ha pilotato il suo elicottero ed è atterrato in Sud Africa la scorsa domenica, salutando amichevolmente i fan che si erano ammassati nei pressi del set a Hoedspruit, Limpopo.

Cruise indossava una polo blu, pantaloni grigi e stivali da passeggio e si è tolto la mascherina dopo essere sceso dall'elicottero. Secondo quanto riferito, Tom avrebbe soggiornato nella cittadina settentrionale di Hoedspruit, vicino al confine con il Mozambico.

L'attore, che interpreta Ethan Hunt in Mission Impossible, ha pilotato personalmente l'elicottero in tutte le scene del nuovo film che hanno avuto luogo nei pressi di Kruger National Park. Questa settimana, la star ha detto ai fan: "È fantastico vedervi. Spero che possiate vedere il film il prima possibile. Grazie per essere venuti oggi."

Un fan ha chiesto a Tom Cruise se avesse intenzione di trasferirsi in Sud Africa, al che l'attore ha risposto: "Mi piacerebbe, sarebbe bello vivere qui. Siamo molto eccitati. Volevamo girare qui da molto tempo. Abbiamo appena visto alcuni ghepardi e leoni, erano proprio di fronte al vialetto di casa di un membro della troupe. Grazie a tutti per l'ospitalità. Significa molto per me."