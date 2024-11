Tom Cruise: perché gli è stato ripetutamente detto di smettere di sorridere durante le acrobazie?

Tom Cruise non è soltanto un esperto degli stunt ma è anche un grande appassionato delle acrobazie pericolose che spesso gli attori delegano agli stuntman durante le riprese. Nel corso del The Graham Norton Show, Cruise ha svelato un aneddoto particolarmente divertente sull'argomento.

Pare che l'attore si diverta così tanto durante le performance acrobatiche da indurre le persone che lavorano sul set ad invitarlo a smetterla di sorridere mentre si esibisce negli stunt. L'attore ne ha parlato in maniera divertita nel corso dell'ultima ospitata nel programma.

Non ridere

"Mi è stato detto un paio di volte durante le riprese di uno stunt di smettere di sorridere!" ha svelato Cruise, che evidentemente vive realmente l'adrenalina provocata dalle folli acrobazie ma mentre Ethan Hunt dovrebbe essere perlopiù molto serio durante gli stunt, Tom Cruise sorride divertito.

Primo piano di Tom Cruise in Top Gun: Maverick

Dal lanciarsi da un aereo in volo a respirare sott'acqua per sei minuti interi, Tom Cruise ha vissuto tutte queste emozioni con un sorriso beffardo stampato in faccia. E non si tratta solo di Ethan Hunt in Mission: Impossible ma anche Jack Reacher, Edge of Tomorrow e La mummia. Ma il meglio lo dà in Mission: Impossible.

Rompersi le ossa

"Sono un attore molto fisico, e adoro fare gli stunt. La prima volta che fai qualsiasi acrobazia è snervante ma anche esaltante. Mi sono rotto molte ossa!" ha dichiarato Cruise, famoso per la sua professionalità e la dedizione nell'affrontare queste fasi della lavorazione di un film.

Belve, Flavia Vento ammette: "Il sesso non serve, può essere satanico. Tornassi indietro rimarrei vergine"

Nel 2025, Tom Cruise tornerà sul grande schermo con il film Mission: Impossible - The Final Reckoning, seconda parte del film uscito nel 2023, sempre diretto da Christopher McQuarrie, facente parte del franchise Mission: Impossible ormai attivo da oltre vent'anni.