Tom Cruise, il patrimonio dell'attore: quanti soldi ha?

Nel 2021 Tom Cruise, il cui gigantesco patrimonio continua a crescere senza sosta, ha nuovamente ottenuto il titolo di "attore più pagato di Hollywood": la star di di Jack Reacher - La prova decisiva, Mission: Impossible 7 ​e Top Gun: Maverick ha conquistato il primo posto fra i 10 interpreti più pagati dell'anno secondo People With Money, con un fatturato di oltre 58 milioni di dollari.

Mission: Impossible 7, Tom Cruise sul set

Per quanto concerne il patrimonio netto della star hollywoodiana, si stima che il totale dei possedimenti di Cruise si aggiri attorno ai 600 milioni di dollari: questa cifra fa di lui uno degli attori più ricchi dell'industria del cinema.

L'attore è riuscito ad ammassare una fortuna di queste dimensioni nel corso degli anni grazie a molti investimenti azionari, collaborazioni nell'industria dei cosmetici, proprietà, svariati ristoranti, come ad esempio la catena "Le pizze di Papà Tom", una squadra di calcio, "Gli Angeli di Syracuse", e perfino un marchio di Vodka, la "Pure Wondercruise - USA".

Top Gun: Maverick, Tom Cruise in azione in una scena mozzafiato

Secondo la rivista Forbes Tom Cruise, una delle più grandi action-star di sempre, oggi è anche una delle celebrità più famose al mondo; durante la sua carriera da attore è stato candidato per tre volte ai Premi Oscar, nella categoria di miglior attore protagonista per Nato il quattro luglio e Jerry Maguire e di miglior attore non protagonista per Magnolia, vincendo tre Golden Globe per queste tre pellicole.